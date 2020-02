Sound der Beatles live auf der Bühne

Die „Lonely Hearts Club Band“ spielt im Großen Kursaal. © Andreas Englert

Bad Mergentheim.Die „Lonely Hearts Club Band“ spielt am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal. Robby Schmidt (Gesang, Keyboard, Gitarre), Axel Weimann (Gitarre, Gesang, Sitar, Ukulele), Günter Kreutzkamp (Gitarre, Gesang), Christoph Paulssen (Bass, Percussion, Gesang), Georg Göb (Keyboards) und Tommy Schneider (Schlagzeug) verwirklichen, was lange Zeit undenkbar war. Sie bringen die innovativen Alben der Beatles, die mit so viel Experimentierfreude und Studiotechnik entstanden, live auf die Bühne – ganz ohne digitale Unterstützung, aber vielmehr mit musikalischer Kompetenz. Karten gibt es beim Gäste-Service im Haus des Gastes und bei der Tourist-Info (Telefon 07931/574820). kv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020