Sonntagsgottesdienst mit dem Schwerpunkt Umwelt

Bad Mergentheim.Anlässlich der Sitzung des Klimakabinetts in Berlin und des bevorstehenden UN-Klimagipfels in New York gab es am 20. September an vielen Orten große Demonstrationen von „Fridays for future“. Die Bewegung von Schülern, die sich um die Zukunft des Planeten Erde und der Umwelt sorgen, in der sie künftig leben werden, wird inzwischen von weiten Teilen der Bevölkerung getragen und unter verschiedenen Titeln („Parents for future“, „Churches for future“ etc.) engagieren sich unzählige Menschen für den Klimaschutz.

Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt diesen Prozess. Daher findet ein Gottesdienst „Sunday for future“, mit dem Schwerpunkt Umwelt, am 20. Oktober um 10 Uhr in der Schlosskirche statt. Dieser Gottesdienst wird vom Umweltteam „Grüner Gockel“ der Kirchengemeinde, von Jugendlichen und von Pfarrer Kraft vorbereitet. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird zum Kirchen-Café mit einem kleinen Brunch in die Schlosskirche eingeladen. Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor.

Im Konziliaren Prozess, der vom Ökumenischen Rat der Kirchen angestoßen wurde, waren sich die Kirchen in aller Welt einig, dass die Herausforderungen der Gegenwart drei wesentliche Aufgaben beinhalten: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In der Pressemitteilung der Kirchengemeinde heißt es weiter: „Mit der Einladung zum Gottesdienst machen wir deutlich, dass die Botschaft von Gottes Liebe zur Welt und seiner Schöpfung nicht nur für enge Kirchenmauern bestimmt ist, sondern hinaus muss zu den Menschen.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019