Sonderausstellungen, Führungen und ein Konzert

Bad Mergentheim.Eine Reihe von Pinguinen steht vor einem Kühlschrank, hinter ihnen drückt durch die offenstehende Wohnungstür rote Hitze in den blau-dunklen kühlen Raum. Der Hausherr hält die Tür des Kühlschranks auf und sagt: „Okay! Aber jeder nur fünf Minuten!“ Der Karikaturist Markus Grolik hat diesen Beitrag zum diesjährigen Wettbewerb des Deutschen Karikaturenpreises zum Motto „Prima Klima“ eingereicht und das Thema damit wie die meisten Künstler in diesem Jahr interpretiert und den Klimawandel und die CO²-Problematik in den Fokus genommen.

Seine Arbeit ist mit rund 170 weiteren Grafiken bekannter Karikaturisten sowie Nachwuchskünstlern in diesem Winter in der Sonderausstellung „Prima Klima. Deutscher Karikaturenpreis 2019“ im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim zu sehen. Am 21. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 28. Dezember sowie am 1. und am 6. Januar, jeweils 14.30 Uhr, finden öffentliche Führungen durch die einerseits humorvolle, andererseits nachdenklich stimmende und grafisch abwechslungsreiche Ausstellung statt.

Noch bis zum 26. Januar ist außerdem die große Jubiläumsausstellung „Deutscher Orden im Südwesten“ zu sehen. Sie ist in den Rundgang zur Geschichte des Deutschen Ordens im zweiten Obergeschoss des Schlosses integriert und vertieft und erweitert die dort dauerhaft präsentierten Themen mit kostbaren Objekten und um neue Aspekte. Eine Führung am 29. Dezember um 14.30 Uhr spiegelt beim Gang durch die Ausstellung südwestdeutsche Ordensgeschichte.

In den Weihnachtsferien dürfen sich Familien mit Kindern ab sechs Jahren auf einen entspannten und spielerischen Nachmittag freuen: Winter und Weihnachten, früher und heute, in Geschichten, Märchen und alten Kinderspielen aus aller Welt, anschaulich gemacht mit Hilfe von drei oder vier besonderen Schaustücken im Schloss. Am Samstag, 28. Dezember, von 14 bis 17 Uhr findet dieser gemütliche Nachmittag bei Punsch, Geschichten und Spielen für die ganze Familie statt. Christine Wahl aus dem Arbeitskreis Museumspädagogik hat sich dieses besondere Angebot ausgedacht. Hierzu ist eine Anmeldung unter Telefon 07931 / 52212 erforderlich.

Das Führungsprogramm des Museums „zwischen den Jahren“ bietet darüber hinaus an den Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr Führungen zum Thema „Der Deutsche Orden von 1190 bis heute“ an. An den Samstagen besteht die Möglichkeit, sich einer kombinierten Führung anzuschließen, die das Museum gemeinsam mit dem Kur- und Tourismusverein erarbeitet hat. Sie beginnt um 14 Uhr am Alten Rathaus und trifft nach dem Stadtrundgang um 15 Uhr im Museum ein.

Lediglich an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester ist das Museum geschlossen. Ansonsten ist von Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uhr, an den Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Nach dem Jahreswechsel ändern sich die Öffnungszeiten und das Museum hat von Mittwoch bis Samstag 14 bis 17 Uhr sowie unverändert von 10.30 bis 17 Uhr an den Sonn- und Feiertagen offen.

Das „Museumskonzert im Schloss“ beschließt traditionell das Jahr im Museum. Am 30. Dezember, 19 Uhr sind unter dem Titel „Beseelt!“ Pawel Zalejski mit der Violine und Matan Porat am Klavier zu Gast. Karten sind in der Tourist Info oder online unter www.reservix.de erhältlich. dom

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019