Sommerzauber im „Solymar“

Bad Mergentheim.Die „Solymar“-Therme feiert den Sommer. Am Samstag, 17. August, erwartet die Gäste ab 10 Uhr in der beliebten Wellnesswelt in Bad Mergentheim ein Sommerfest. Südseeflair, beste musikalische Unterhaltung und ein Mitmachangebot für die ganze Familie erwarten die Gäste. Was gibt es Erfrischenderes, als bei heißen Temperaturen eine zünftige Poolparty zu feiern? Wasser und Badespaß gibt es vor Ort genug. Beim Sommerfest setzt die Therme noch einen oben drauf: Kulinarische Extras wird es im Außenbereich beim Mineralbecken geben. Coole Drinks und mehr bringen die Gäste auf den richtigen Geschmack. Die „Solymar“-Therme verwandelt sich in eine tropische Lagune. Für gute Laune und die richtige Stimmung sorgt eine Liveband, die der Party karibisches Flair einhaucht. Hier können die Gäste also gemeinsam mit Freunden Cocktails schlürfen und zu karibischen Rhythmen Musik hören. Für Kinder sind eine Menge Spiele vorbereitet, und wer seine Schwimmkünste unter Beweis stellen will, kann bei der DLRG sein Schwimmabzeichen machen. Zum Abschluss gibt’s ein Feuerwerk. Weitere Informationen unter www.solymar-therme.de. pm

