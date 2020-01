Sogar mehr Teilnehmer als erhofft

Mit der Übergabe der Sportabzeichen und der Ehrungsurkunden endete das Jubiläumsjahr des SV Wachbach.

Hachtel/Wachbach. Bei der Jahresfeier zum 70-jährigen Bestehen des SV Wachbach wurden im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus in Hachtel zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft sowie für 20 und 35 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.

„Ohne diese Mitglieder wären Arbeiten wie die aktuelle Sportheimerweiterung nicht möglich und führten auch nicht dazu, dass sich der Verein weiterentwickelt“, sagten die SV-Vorsitzenden Hermann Dehner und Wolfgang Tittl unisono. „Deshalb darf die Wertschätzung nicht ausbleiben und es ist wichtig, die Ehrungen aller passiven und aktiven Mitglieder in einer Feierstunde in den Mittelpunkt zu stellen und dabei auch das damit verbundene Ehrenamt zu würdigen.“

Neben den Ehrungen war die Übergabe der abgelegten Sportabzeichen ein weiterer Höhepunkt. Zum sechsten Mal wurde das Sportabzeichen beim SV Wachbach abgenommen.

Das Ziel von 70 erfolgreichen Teilnehmern wurde aufgrund des im vergangenen Jahr gefeierten 70-Jahr-Jubiläums des Sportvereins anvisiert – und mit 73 Abnahmen sogar noch übertroffen. Die Sportler waren zwischen sechs und 72 Jahre alt. Das Abzeichen wurde 51-mal in Gold, 19-mal in Silber und dreimal in Bronze verliehen.

Im Prüferteam gab es dieses Jahr männlichen Zuwachs. Neben den drei bisherigen Prüferinnen Silke Scheidel, Isabel Hübner und Meike Haberkorn gehören nun Theo Scheidel, Rainer Dörner und Anton Bopp zum Team.

Der Verein freut sich im Jahr 2020 wieder auf zahlreiche Teilnehmer bei den Sportabzeichen-Terminen und will die Sportbegeisterung beim SV Wachbach weiter forcieren.

