„Smilla, lass uns über Umwelt reden“

Spätestens als im März auf einmal Hunderte auf dem Marktplatz demonstrierten, wurde klar: Fridays for Future hat die Region erreicht. Wir trafen uns mit der jungen Frau, die alles ins Rollen gebracht hat.

Bad Mergentheim. „Smilla, lass uns über die Umwelt reden“, ist ein Satz, den die 17-Jährige öfter zu hören bekommt. Manchmal wird sie direkt angesprochen, etwa von Mitschülern oder Lehrern auf dem Gang. Manchmal wird innerhalb eines Gesprächs über andere Themen subtil übergeleitet. Doch am Ende geht es immer wieder darum: Umwelt.

Strengt das nicht auf Dauer ein bisschen an? „Es gab eine kurze Phase, da war’s mir schon ein bisschen viel. Aber wenn man für ein Thema brennt, redet man natürlich auch gerne darüber“, erzählt Smilla Huck, Initiatorin der Fridays for Future (FFF) Ortsgruppe Bad Mergentheim.

Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Philipp Lutzmann besucht sie die Fränkischen Nachrichten, um darüber zu reden, wo FFF heute steht. Die Bewegung, so viel sei an dieser Stelle schon verraten, hat längst eine kommunalpolitische Vision.

Rückblick: Smilla Huck, 17 Jahre alt, Gymnasialschülerin, ist bereits politisch interessiert, ist bereits um die Umwelt besorgt, isst bereits kein Fleisch mehr – oder sonst ein tierisches Produkt. Sie verfolgt die FFF-Demonstrationen und fasst den Entschluss, selbst zu einer zu fahren.

Aber warum? „Bad Mergentheim hat doch eigentlich auch das Zeug dafür“, denkt sie sich. Sie fasst ihren Entschluss, kontaktiert die Schülersprecher im Main-Tauber-Kreis von Tauberbischofsheim bis Niederstetten. Huck ruft dazu auf, an den internationalen Demonstrationen im März teilzunehmen, sie in Bad Mergentheim zu veranstalten. Und ist von dem Ergebnis überwältigt.

Die Bereitschaft zur Teilnahme, sie funktioniert 2019 – wie so vieles andere auch – digital. Auf den Handys der Schüler des Main-Tauber-Kreises geht die Einladung in die Fridays for Future Whatsapp-Gruppe herum. Gruppen haben eine Obergrenze von 250 Teilnehmern. Und die erste war schneller voll, als man Fridays for Future sagen kann. Ebenso die zweite und schließlich die dritte.

Die Zeit drängt. Es gilt die Regularien zu erfüllen, die Demo bei der Stadt anzumelden. Es braucht: Technische Ausstattung, eine Bühne, eine Marschroute, Plakate, Flyer, Gesänge und Parolen. Vor allem braucht es Ordner. Und zwar genug, um der Masse der vielen hundert Teilnehmer gerecht zu werden. „Hier kam ich ins Spiel“, lächelt Philipp Lutzmann im FN-Gespräch. Er hatte sich freiwillig für die Aufgabe gemeldet und sitzt seitdem mit im FFF-Boot.

Dieses rudert mittlerweile kräftig im kommunalpolitischen Fahrwasser. Mit im Schlepptau hat der 29-Jährige, der mittlerweile Mitglied im Gemeinderat ist, zwei riesige Tafeln. Auf diesen haben die Aktivisten ihre Forderungen an die Stadt formuliert. „Ausweitung von öffentlichen Verkehrsmitteln!“, „Vegane Essmöglichkeiten“ oder schlicht und einfach „Klimaschutz!“ sind einige davon. Bald sollen die Forderungen an den Stadtrat übergeben werden. „Allgemein geht es uns darum, dass das Gremium bei allen Entschlüssen den Umweltaspekt ins Auge fasst“, sagt Lutzmann.

Es sind weitere Projekte, Kooperationen und natürlich auch schon die nächste Demonstration (20. September) geplant.

Zur Naturschutzgruppe Taubergrund hält man engen Kontakt. Konkreter wird es mit der Jugendhilfe Creglingen. Mit dieser will man bald einen Kochkurs starten, bei dem es um veganes und nachhaltiges Essen geht. Bei der Vorstellung des Klimaschutzkonzepts des Main-Tauber-Kreises ist man damals natürlich auch mit von der Partie.

Für ihr Engagement erhalten die beiden viel Anerkennung von ihrem Umfeld. Doch nicht nur: „Gerade mit den Schulen könnte es besser laufen“, meint Philipp Lutzmann. „Bei der ersten Demonstration waren die Schulen, glaube ich, etwas überrumpelt. Bei der zweiten gab es dann viele, die ihren Schülern mit Sanktionen gedroht haben“, erzählt Smilla Huck. „Dabei wollen wir natürlich gar nicht auf Konfrontation mit den Schulen gehen“, wirft Lutzmann ein.

Und überhaupt: „Wir schaffen es organisatorisch ja gar nicht, jede Woche zu demonstrieren. Ist es so schlimm, wenn die Schüler alle paar Monate zwei bis drei Stunden verpassen?“, fragt er sich. Zumal der Lerneffekt durch die Demos nicht auf der Schulbank erzielt werden könne, „ohne arrogant wirken zu wollen“, fügt der 29-Jährige an.

„Man lernt, für eine Sache zu brennen“, sagt Huck, „das ist gerade für die persönliche Entwicklung ganz wichtig. Ich habe noch niemanden erlebt, der von unserer Demo gekommen ist und nicht über das eigene Verhalten und den eigenen Konsum reflektiert hat. Auch, wenn man ursprünglich vielleicht tatsächlich nur dabei war, um den Unterricht zu schwänzen.“

