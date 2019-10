Siebter Vortrag zum Jubiläum

Bad Mergentheim.„Das Schloss. Ein Kaleidoskop mit Bildern und Kurztexten aus elf Jahrzehnten (1890-1999)“ – einen Vortrag unter diesem Titel hält der stadtbekannte Historiker Hartwig Behr. Der siebte Vortrag im Rahmen der achtteiligen Reihe des Vereins Deutschordensmuseum zum diesjährigen Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“ im Deutschordensmuseum befasst sich ausschließlich mit dem stadtbildprägenden Gebäude des Schlosses selbst. Hartwig Behr geht beim Schloss nahezu bis in die Gegenwart von dessen Geschichte. Der Vortrag findet am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr statt. Der Referent zeigt mit Fotos aus Beständen von Institutionen und Privatarchiven, wie das Schloss und die dazugehörigen Gebäude sich von 1890 bis 1999 verändert haben, wie sie von Behörden, Firmen und Familien genutzt wurden, welche Ereignisse dort stattfanden, wie sich Historisches in ihren Mauern finden ließ oder dort eingegraben hat. Das Schloss diente als Kulisse für Fotos von Privatpersonen und seine Front zu Reklamezwecken. Die Bilderfolge wird durch Textfunde aufgelockert. Der Eintritt ist frei. Anmeldung an gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de. dom

