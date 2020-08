Sieben Ärzte an vier Standorten digital verbunden

Bad Mergentheim.Zusammen mit Vertreterinnen des Vorstands der Frauen-Union des Main-Tauber-Kreises wollte sich der Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Baden-Württemberg, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, einen Einblick in die im Februar 2019 neu in der Kurstadt eröffnete radiologische Praxis verschaffen, welche einen großen Gewinn für die medizinische Versorgung im Kreis und darüber hinaus darstelle, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Dr. Oberle, welcher die Kassenzulassung des Vorgängers Dr. Mendoza übernahm, eröffnete im Februar letzten Jahres nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen die Praxis wieder. Das in der Goethestraße 14 in Bad Mergentheim liegende „radiologische Zentrum“ ist Teil der Gemeinschaftspraxis „Radiologie vor Ort Würzburg-Höchberg-Bad Mergentheim“ und stellt einen von insgesamt vier Standorten dar. Dr. Oberle, ehemaliger Oberarzt im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, arbeitet seit 2014 in der Gemeinschaftspraxis als einer von fünf Gesellschaftern.

Stolz präsentierten Dr. Cornelius Oberle und sein Team den Besuchern die neu installierten Geräte, darunter die 1,5 Tonnen schwere Kernspintomographie mit besonders weitem Tunnel, die 80-Zeilen Computertomographie, das digitale Röntgen sowie die digitale Mammographie. Anhand von interessanten Bildbeispielen konnten sich MdL Reinhart mit den weiteren Besuchsteilnehmern der Frauen-Union einen Eindruck von der Arbeit des Radiologen verschaffen.

Diese besteht nicht nur in der Anfertigung der gemachten Aufnahmen, sondern im Wesentlichen in der richtigen Bildinterpretation, die wiederum großes Fachwissen erfordere. Reinhart zeigte sich von der Qualität der gezeigten Bilder beeindruckt und stellte fest, dass diese „sehr detailliert und real die Krankheitsbilder wiedergeben und eine gute Ausgangslage zur Befundung darstellen“.

Anschließend ging Dr. Oberle näher auf die Befunderstellung ein, welche mittels Spracherkennungssoftware aus der medizinisch-radiologischen Fachsprache in Echtzeit einen Text schreibe. Hierdurch sei es möglich, die meisten Befunde noch am Tag der Untersuchung per Fax zu verschicken. Dies würden die überweisenden Haus- sowie Fachärzte sehr zu schätzen wissen.

Oberle stellte einen weiteren großen Vorteil der radiologischen Praxis heraus, welchen die Digitalisierung ermögliche. Die Praxis besäße eine gemeinsame, mittels Glasfaser angebundene Bilddatenbank zusammen mit den Würzburger Standorten. Hierdurch „können Untersuchungstermine für alle Standorte vergeben werden“.

Ebenso seien Voraufnahmen anderer Standorte verfügbar. Interessante oder seltene Fälle können sich alle sieben Ärzte der vier Standorte ansehen sowie gegenseitig präsentieren.

Der Austausch mit den Kollegen führe zu einer höheren Befundqualität und mache „die Arbeit interessanter“.

Datenverbindungen zum Austausch von Voraufnahmen bestünden außerdem für Mammographie-Voraufnahmen zu der Praxis Müller-Reiter in Lauda und zum Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Die Krankenhausverbindung wird – nach Einwilligung der Patienten – gegenseitig hauptsächlich im Rahmen der Kooperation für die ambulante Nachsorge von Tumorpatienten und für notfallmäßige Krankenhauseinweisungen genutzt.

Wolfgang Reinhart stellte abschließend fest, dass das radiologische Zentrum mit seinem Standort in Bad Mergentheim nicht nur modernste medizinische Technik biete, sondern auch „ein sehr wichtiger Baustein zur Sicherung und Erweiterung der medizinischen Versorgung“ sei. pm

