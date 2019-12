Sie verschenkt Zeit, Zuwendung, Liebe

„Dasein für Andere“ als Bereicherung: Am „Tag des Internationalen Ehrenamts“ haben wir eine „Grüne Dame“ porträtiert. Heute widmet sich ein zweiter Teil einer „Familienpatin“.

Bad Mergentheim. „Wer eine Familienpatenschaft übernimmt, muss Freude an Kindern haben, sich auf ihre Denkweise einlassen können, muss Kinder lieben, erklärt Rosemarie Heimberger. „Zeit, Zuwendung, Liebe, das ist es, was ein Familienpate in die Familie mitbringen sollte.“ Rosemarie Heimberger ist seit vier Jahren als Familienpatin ehrenamtlich in und um Bad Mergentheim im Einsatz.

„Es ist meine fünfte Familie, die ich einmal wöchentlich für etwa drei Stunden besuche.“ Zusätzlich springt sie ein, wenn bei der fünfköpfigen Familie besondere Termine anstehen, ein Arztbesuch beispielsweise. Unmissverständlich aber stellt sie klar: „Familienpaten können keine Betreuungslücken auffüllen. Dafür müssen andere Lösungen gefunden werden.“

Große Herausforderung

Ihr gegenüber sitzt im Besuchszimmer des Diakonischen Werkes in Bad Mergentheim Elke Hauenstein, die Koordinatorin für den Einsatz von Familienpaten im Umkreis von Wertheim und vertretungsweise auch von Bad Mergentheim. Sie kennt die Probleme vieler Familien: Die traditionelle Großfamilie, die in früheren Zeiten zur Entlastung von Eltern beigetragen hat, gibt es immer seltener. Großeltern leben oft weit entfernt oder sind berufstätig und stehen selbst noch mitten im Leben. Haushalt, Kinder und oft auch noch den Beruf unter einen Hut zu bringen, ist eine große Herausforderung für junge Familien.

Alleinerziehende Mütter und Väter hetzen tagtäglich zwischen Arbeitsstelle, Kita und Schule hin und her. „Viele Eltern suchen in diesen angespannten Situationen lebenserfahrene Menschen, die ihnen bei den täglichen Herausforderungen behilflich sind.“

„Sahnehäubchen“ bei Betreuung

Wie die Blumen die Sonne benötigen, so brauchen Kinder das unbekümmerte Spiel, das Gespräch, das Miteinander-Lachen das gemeinsame Erleben. Aber gerade dafür sei in einer Familie, wo der Tag bis auf die Minute verplant ist, wo der Terminkalender aus allen Nähten platzt, oft keine Zeit. Und genau an diesem Punkt setzt die Arbeit der Familienpatin an. „Ich bin gewissermaßen das „Sahnehäubchen“, lächelt Rosemarie Heimberger. Vielleicht ist es dieses sanfte Lächeln, das Kinder sofort Zutrauen fassen lässt. Vielleicht ist es ihre Offenheit, ihre Phantasie, ihre Lebendigkeit, dass ihr die Kinderherzen zufliegen. Ja, es erleichtere den Umgang mit Kindern, wenn man im Herzen selbst ein bisschen Kind geblieben sei. „Man versteht die Kinder nicht, ist man nicht selbst kindlichen Herzens. Man weiß sie nicht zu behandeln, wenn man sie nicht liebt“, sagte einst der Publizist Ludwig Börne.

Kinder zeigen ihre Zuneigung

Rosemarie Heimberger hat selbst fünf Kinder großgezogen. Neben ihrer Tätigkeit als Familienpatin arbeitet sie ehrenamtlich im Familiencafé KEK des Diakonischen Werkes. Warum Familienpatin? Die Antwort kommt ohne Zögern: „Bei keiner meiner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten habe ich je so viel zurückbekommen. Es ist eine solche Freude, wenn Kinder ihre ganze Zuneigung und Anhänglichkeit zeigen, ehrlich und unverstellt, aus ganzem Herzen, wie es eben nur Kinder können.“ Die Welt sei voller Entdeckungen, die ein Kinderherz aufjubeln lassen. „Ob ich mit den Kindern durch raschelndes Herbstlaub laufe oder ihnen vorlese und sie mitnehme in das Reich der Geschichten und Märchen – es braucht nur ein bisschen Phantasie, um aus Alltäglichen etwas Besonderes zu machen. Kinder sind so leicht zu bezaubern.“ Wieder lächelt sie ihr gewinnendes Lächeln - ein bisschen gute Fee und ein bisschen „Mary Poppins“. Familienpaten sind eine Entlastung und Unterstützung im Alltag und schaffen Freiräume für Eltern. Mal ungestört eine Arbeit zu Ende bringen, einen Einkaufsbummel machen, ein Treffen mit der Freundin, ein Frisörbesuch – etwas Zeit für sich haben, das ist möglich, weil Eltern wissen, dass ihre Kinder in der Obhut des Familienpaten gut aufgehoben sind. „Grundsätzlich kann jeder, der volljährig ist, eine Familienpatenschaft übernehmen, Männer genauso wie Frauen. Die meisten unserer Familienpaten sind nicht mehr berufstätig,“ erklärt Elke Hauenstein. „Für den Bereich Bad Mergentheim sind momentan vier Frauen im Einsatz“. Sehr wichtig seien neben den regelmäßigen Schulungen der Erfahrungsaustausch untereinander. „Die ‚Familienpaten’ sind ein gemeinsames Projekt von Diakonie und Caritasverband, gefördert durch finanzielle Mittel des Main-Tauber-Kreises. Für die Familien ist der Einsatz kostenfrei.“

„Jede Familie hat ihre eigenen Facetten“, weiß Rosemarie Heimberger aus Erfahrung. „Meine Aufgabe als Familienpatin ist es nicht, die Familie mit guten Ratschlägen zu überschütten oder gar nach meinen Vorstellungen zu formen, sondern sie so anzunehmen wie sie ist und sie ein Stück zu begleiten.“ Denn die Familienpatenschaft ist eine Beziehung auf Zeit und endet spätestens nach einem Jahr.

Das darf eine Familienpatin nicht aus den Augen verlieren, so sehr ihr die Familie ans Herz gewachsen ist. Von Leo Tolstoi stammt das Wort: „Alle glücklichen Familien gleichen einander“. Und doch hat jede Familie ihren eigenen Klang, ihre eigene Tonart in Dur- und Mollakkorden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019