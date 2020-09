„Sie schenken als Pflegekräfte Teil ihres Lebens anderen“

Bad Mergentheim.Am Caritas-Bildungszentrum haben jetzt 14 Gesundheits- und Krankenpfleger ihr Examen bestanden – mit teils hervorragenden Ergebnissen: Bei acht von ihnen stand die Eins vor dem Komma, Lisa-Marie Hennich aus Guggenberg erreichte sogar die Traumnote 1,0. Alle Examinierten haben zudem Anschlussstellen gefunden; acht davon setzen ihre „Lebensreise“ im Caritas-Krankenhaus fort. In einer Corona-bedingt kleinen Feierstunde wurden ihnen die Zeugnisse überreicht.

„Dass so viele hier im Haus bleiben können, freut mich ganz außerordentlich“, sagte die Klassenlehrerin des Kurses 17-20 H Christina Beck. „Auf eurer Reise durch die Ausbildung habt ihr die Projektwoche angesteuert und das Steuerrad immer wieder auf Teambildung ausgerichtet, um eine gute Crew zu bilden, die sich gegenseitig fordert und fördert. Ihr habt – auch mit Hilfe von Freunden und Familie als Rettungsring – allen Wellengängen getrotzt, die Schulstation eigenverantwortlich als Kapitäne gemeistert und am Ende mit Aufwind auf das Examen zugesteuert. Und es mit Bravour gemeistert.“

Als Klassensprecherinnen bedankten sich Kim Josefine Kuhlmann und Miriam Kemmer stellvertretend für die gemeinsame Zeit und die tatkräftige Unterstützung in der Ausbildung: „Wir sind dank Ihnen an uns selbst gewachsen. Nicht selten war die Pflegeausbildung eine Achterbahn der Gefühle, aber das stärkste Gefühl von allen war, am Ende immer etwas gelernt zu haben, das wir zum Wohle der Patienten einsetzen können.“

Um Aufbruch und Veränderung, ging es auch in der Rede von BBT-Regionalleiter Thomas Wigant. „Sie haben sich während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit weiterentwickelt, ihre neuen Erfahrungen haben Sie geprägt und sie haben dazu geführt, dass Sie sich selbst verändern“, betonte Thomas Wigant.

Der stellvertretende Hausobere Michael Raditsch: „Sie haben sich für einen der tollsten, verantwortungsvollsten Berufe überhaupt entschieden. Ein Beruf von Menschen für Menschen. Sie schenken als Pflegekräfte einen Teil ihres Lebens anderen. Gestalten Sie diesen Teil mit viel Herz- und Tatkraft.“

Ähnlich wie der stellvertretende Hausobere sah es auch Pflegedirektor Frank Feinauer in seiner Gratulationsrede. Er wollte ganz bewusst nicht näher auf „das C-Unwort der Pandemie“ eingehen, denn jedes Jahr im Gesundheitssystem habe „seine ganz eigenen Unwörter, Tiefen und Krisen, aber auch so viele schöne Dinge zu bieten“.

Schließlich ließ es sich auch Norbert Stolzenberger, Leiter des Caritas-Bildungszentrums, nicht nehmen, die Gesundheits- und Krankenpfleger gebührend zu verabschieden. „Ausbildung ist geprägt von Menschlichkeit, sie ist Beziehungsarbeit: zwischen Ihnen untereinander, zwischen Ihnen und Ihren Ausbildern, zwischen Ihnen und den Patienten und Angehörigen. Dabei lernt man stets voneinander und entwickelt sich weiter. Danke, dass wir Ihnen nicht nur etwas beibringen, sondern auch von Ihnen so einiges lernen durften.“

Die examinierten Gesundheits- und Krankenpflege der Klasse 17-20H (in alphabetischer Reihenfolge): Jo-Anne Apprich (Weikersheim), Marie Eckstein (Walldürn), Denise Ehrmann (Hachtel / Note 1,66), Jasmin Ehrmann (Markelsheim), Lisa-Marie Hennich (Guggenberg / Note 1,0), Miriam Kemmer (Bad Mergentheim / Note 1,66), Helen Kreuter (Heidersbach), Kim Josefine Kuhlmann (Tauberbischofsheim / Note 1,3), Marius Müller (Baldersheim), Stefanie Schneider (Bad Mergentheim / Note 1,66), Annabelle Spitzenberger (Schrozberg / Note 1,3), Denis Stepan (Bad Mergentheim), Rebecca Süß (Weikersheim), Yayla Sinem (Buchen / Note 1,66).

Außerdem hat Zorica Kostoska (Öhringen) die Gleichwertigkeitsprüfung für ausländische Abschlüsse im Gesundheitswesen bestanden. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020