Sicherheitskonzept soll zeitnah erarbeitet werden

Bad Mergentheim.In der sich anschließenden Fragerunde und Diskussion zum Kriminalitätslagebild und zum Sicherheitskonzept hakte Thomas Tuschhoff (Grüne) nach, wie man vor allem dem Vandalismus begegnen könne und bekam von Polizeirevierleiter Olaf Bamberger die klare Auskunft, dass dies schwierig sei, weil hier nicht immer der gleiche Tatort und die selbe Uhrzeit eine Rolle spielten. Das Allheilmittel laute daher: „Präsenz, Präsenz, Präsenz – und kurze Interventionszeiten der Polizei“ und Zeugen, die sich schnell melden.

Die Frage von Katrin Löbbecke (CDU) nach der Personalstärke im Revier ließ Bamberger unbeantwortet, während Inge Basel (SPD) mehr zu den Brennpunkten hören wollte. Bamberger teilte mit, dass es am Bahnhof vergleichsweise wenig Delikte gebe, aber viele Straftaten von einigen wenigen, auch bekannten Tätern vor Ort begangen würden. Die Beweisführung sei nur leider oft schwierig. Der Revierleiter lobte auch die „sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt“, ehe es noch kurz um zu laute Fahrzeuge nachts im Stadtgebiet ging.

Mit Blick auf die jüngste Zeit verwies Bamberger auf allein zehn Delikte mit Beleidigungen und Gewalt gegen Polizeibeamte in den vergangenen acht Wochen.

Wie er denn zur Videoüberwachung stehe, fragte CDU-Stadträtin Löbbecke noch und Olaf Bamberger zeigte sich nicht so recht überzeugt, weil es oft spontane Aggressionen an verschiedensten Stellen gebe und meist auch Alkohol oder Drogen im Spiel seien. Susanne Schrodt (Grüne) führte aufsuchende Sozialarbeit als Unterstützung ins Feld und Bamberger sprach von guten Erfahrungen, aber leider auch Kandidaten, „die man einfach nicht erreicht“.

Der CDU-Antrag zur Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für die Große Kreisstadt und einer möglichen Videoüberwachung am Bahnhofsplatz stand im Anschluss auf der Tagesordnung des Gemeinderats und hierzu merkte Jordan Murphy für die SPD-Fraktion an: „Die Forderungen nach unverzüglicher Erarbeitung eines umfassenden Sicherheitskonzeptes und die geforderten Anpassungen in der Polizeiverordnung finden unsere volle Zustimmung. Schmierereien wie ’ACAB’ und illegale Müllablagerungen müssten konsequent verfolgt, zur Anzeige gebracht und bestraft werden.“ Zum Thema Videoüberwachung habe die SPD intern kontrovers debattiert. Murphy: „Ich persönlich verwehre mich nicht grundsätzlich solchen technischen Einrichtungen. Aber ich gebe deutlich zu bedenken, dass der Gesetzgeber nicht ohne Grund hohe Hürden über das Polizeigesetz für solche Videoüberwachungen gesetzt hat.“ Denn hier seien Persönlichkeitsrechte betroffen.

Der CDU-Antrag solle seitens der SPD darum ergänzt werden, dass die Verwaltung beauftragt werde, „bei allen genannten und potenziellen Standorten für Videoüberwachung eine zusätzliche Experteneinschätzung über den Nutzen, Zweck und die Angemessenheit eines Standortes bei der Polizei und Ortspolizeibehörde einzuholen“.

Damit zeigte sich CDU-Fraktionschef Andreas Lehr einverstanden, der noch einmal betonte, dass die Angriffe auf Beamte, die vielen Schmierereien und Sachbeschädigungen aufhören müssten und man dagegen konzentriert vorgehen wolle. Mehr Sicherheit werde es nicht zum Nulltarif geben, warf SPD-Mann Murphy dazu noch ein.

Bei nur einer Gegenstimme von Jochen Flasbeck wurde dann Folgendes vom Gemeinderat beschlossen: „1. Die Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes ist [seitens der Verwaltung] unverzüglich umzusetzen. 2. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Gemeinderat die technischen und rechtlichen Möglichkeiten für eine Videoüberwachung des Bahnhofsplatzes und weiterer Problembereiche im Stadtgebiet darzustellen. 3. Ergänzend zur Erarbeitung des Sicherheitskonzeptes legt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat einen Entwurf zur entsprechenden Anpassung der Polizeiverordnung der Stadt Bad Mergentheim vor.

4. Beleidigende Schmierereien wie ’ACAB’ oder Beschmutzungen von öffentlichen oder kirchlichen Einrichtungen werden umgehend beseitigt und die Strafverfolgung der Täter beantragt. 5. Widerrechtliche Müllablagerungen im Stadtgebiet werden konsequent verfolgt, die Verursacher ermittelt und die Taten zur Anzeige gebracht.“

