Sich in nur drei Jahren zum Erzieher ausbilden lassen

Bad Mergentheim.Die „Berufliche Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung“, plant die Einrichtung einer praxisintegrierten, also dualen Ausbildung zum Erzieher. Hierzu findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 20 Uhr im Berufsschulzentrum in der Seegartenstraße 16 ein Informationsabend statt.

Ein Jahr Berufskolleg, zwei Jahre Fachschule für Sozialpädagogik, ein abschließendes Anerkennungsjahr. Dies ist der traditionelle Verlauf der Ausbildung um Erzieher an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung (EPE). Ab dem kommenden Schuljahr soll nun eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung (PIA) als Alternative angeboten werden.

Ziel des baden-württembergischen Modells ist die Gewinnung zusätzlicher Bewerber in Zeiten eines großen Fachkräftemangels im Erziehungsbereich, der auch im Main-Tauber-Kreis mittlerweile deutlich zu spüren ist.

So kann zum Beispiel Quereinsteigern die Chance eröffnet werden, sich für den Erzieherberuf zu qualifizieren. Vor allem für Menschen, die aus anderen Berufszweigen kommen oder eine Familie zu versorgen haben, kommt sehr häufig nur eine Ausbildungsform in Frage, während der ein Einkommen erzielt wird.

PIA-Teilnehmer verdienen bereits im ersten Ausbildungsjahr um die 1100 Euro im Monat, im letzten sind es rund 1300 Euro. Dafür müssen die Auszubildenden den praktischen und schulischen Teil im Pensum eines normalen Arbeitnehmers bewältigen. Sie haben keine Schulferien, sondern reguläre Urlaubstage.

Ein wichtiger Pluspunkt des Modells ist die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis.

Während der dreijährigen Ausbildung verbringen die Auszubildenden drei Tage in der Schule, den Rest der Woche arbeiten sie in den Kindertagesstätten. Dies schafft vielfältige Möglichkeiten, praktische Erfahrungen und Unterrichtsinhalte unmittelbar zu verzahnen.

Träger schätzen an der Ausbildung, dass die Mitarbeiterbindung ab dem ersten Tag gefördert wird und für mindestens drei Jahre sicher ist. Bevor eine Festanstellung ausgesprochen wird, kann die künftige Fachkraft drei Jahre lang beobachtet werden. Und: Bei der Übernahme ist sie bereits gut eingearbeitet. Die EPE bietet am Donnerstag, 24. Oktober, um 20 Uhr im Berufsschulzentrum Bad Mergentheim einen Informationsabend zur PIA an.

Man erfährt hier mehr über Rahmen und Organisation der Ausbildung sowie über die Inhalte. Persönliche Fragen können individuell geklärt werden.

