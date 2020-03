Seminare zur Sozialversicherung

Bad Mergentheim/Schwäbisch Hall.Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg veranstaltet wieder Seminare zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Arbeitgeber, Mitarbeiter in Personalbüros und Steuerberater.

Im Raum Schwäbisch Hall, Künzelsau und Tauberbischofsheim, finden die Seminare an folgenden Terminen statt: Seminar „Arbeitszeitregelungen und ihre sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen, Neuerungen, euBP“ am 22. Juni, von 9.30 bis 12.30 Uhr in Schwäbisch Hall, Bahnhofstraße 18 (Agentur für Arbeit, BIZ Gruppenraum). 23. Juni, von 9.30 bis 12.30 Uhr in Bad Mergentheim, Bahnhofplatz 1, Neues Rathaus, viertes Obergeschoss, Sitzungssaal). Seminar „Auswirkungen des Steuerrechts auf das Sozialversicherungsrecht, Beschäftigung innerhalb der GmbH (Fremd-Geschäftsführer, Gesellschafter-Geschäftsführer, mitarbeitender Gesellschafter), euBP“, 22. Juni, von 14 bis 17 Uhr in Schwäbisch Hall, Bahnhofstraße 18 (Agentur für Arbeit, BIZ Gruppenraum). 23. Juni, von 14 bis 17 Uhr in Bad Mergentheim, Bahnhofplatz 1, viertes Obergeschoss, Sitzungssaal). Die Teilnehmerzahl an den Seminaren ist begrenzt.

Berücksichtigt werden Interessenten in der Reihenfolge der Anmeldung. Anmeldeschluss ist am 20. April. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de. Über den Bereich „Häufig gesuchte Themen“, kommt man direkt zu den Anmeldeformularen. Weitere Informationen erhält man auch über das kostenlose Service-Telefon unter 0800 / 100048024.

