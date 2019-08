Seine ausgleichende Art kam stets gut an

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören“, dachte sich Egon Brand und setzte es in die Tat um, so wie vieles in seinen 25 Jahren als Löffelstelzer Ortsvorsteher. Zufrieden ist er mit dem Geleisteten.

Löffelstelzen. Zum 1. August erfolgte die Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Michael Müller – damit hat Egon Brand die Verantwortung für Löffelstelzen und die Ortsverwaltung

...