Bad Mergentheim.Für das in der Turnhalle der Gewerblichen Schulen geplante Kreisimpfzentrum (KIZ) wird die Stadt Bad Mergentheim ab Montag, 21. Dezember, kurzfristig Behelfs-Parkplätze anlegen.

Darauf hat sich das Bauamt der Stadt mit dem Landratsamt als Betreiber des KIZ verständigt. Die Arbeiten müssen zügig abgewickelt werden, weshalb der städtische Bauhof diese Aufgabe übernimmt. Parallel dazu wird eine geänderte Verkehrsführung eingerichtet, damit die Besucher schnell an- und abfahren können.

Untergrund wird vorbereitet

Der provisorische Parkplatz entsteht südlich der Hauptfeuerwache, an der Ecke Eissee/Zwischen den Bächen. Dazu wird zunächst der Untergrund der städtischen Flächen vorbereitet, bevor diese geschottert werden. Von dem Parkplatz, der ausschließlich für zu impfende Personen zur Verfügung stehen wird, führt eine Beschilderung des Fußweges zum KIZ. Dieses ist in etwa drei Minuten zu erreichen. Behindertengerechte Parkplätze gibt es direkt am Gebäude (Seegartenstraße).

Schnelle Erreichbarkeit

Mit dem städtischen Verkehrswesen ist zudem bereits eine Behelfszufahrt für das Parkplatz-Provisorium abgestimmt worden. Die Besucher, die aus dem ganzen Landkreis kommen, sollen direkt von der Bundesstraße 290 („Westumgehung“) zu- und abfahren können. Dieser Weg steht bislang ausschließlich Rettungsfahrzeugen offen. Als Behelfszufahrt ermöglicht er eine schnelle Erreichbarkeit des Impfzentrums, bei der der Autoverkehr kaum durch die Stadt geführt werden muss. Auch dazu wird eine entsprechende Beschilderung angebracht.

Das Einrichten der Parkplätze soll bis Dienstag, 12. Januar, abgeschlossen sein. Das Bauamt wird den Parkplatz als vorübergehende Einrichtung für neun Monate genehmigen. Die Stadt betont, dass das Provisorium zurückgebaut wird, sobald der Bedarf nicht mehr besteht.

„Wir freuen uns, dass in Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis diese sehr gute Lösung gefunden werden konnte. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass sich das Aufkommen an Personen, die vom Parkplatz zum Kreisimpfzentrum gehen, in Grenzen halten wird“, erklärte Erster Landesbeamter Christoph Schauder als Leiter des Arbeitsstabes Corona im Landratsamt zur Einrichtung des Parkplatzes. Das Kreisimpfzentrum sei ausdrücklich nicht dafür gedacht, alle impfbereiten Personen im Main-Tauber-Kreis zu impfen.

Anschublösung

Vielmehr stelle es nur eine Anschublösung dar, bis eine Impfung von weiten Teilen der Bevölkerung in den niedergelassenen Arztpraxen möglich sein werde. „Zudem erfolgen die Impfungen strukturiert und nur nach Terminvereinbarung, so dass der Zugang auch auf diese Weise gesteuert wird“, ergänzte Schauder. Auch die Arbeit von mobilen Impfteams, die beispielsweise Pflegeeinrichtungen mit Impfungen versorgen sollen, werde dazu beitragen, dass es bei einem verträglichen Maß an Zu- und Abfahrten beziehungsweise Passanten bleibe. Dank des provisorischen Parkplatzes werde es auch gelingen, eine Überlastung der Seegartenstraße zu verhindern, in der auch das Berufliche Schulzentrum liegt.

Schon jetzt dankte der Erste Landesbeamte den Anwohnern für ihr Verständnis. Mit der Sporthalle im Beruflichen Schulzentrum habe man einen idealen, bereits längerfristig durch den Landkreis beplanten Standort für das Kreisimpfzentrum gefunden und nun auch die An- und Abfahrt hervorragend gelöst. In den nächsten Wochen werde man umfassend über alle weiteren Schritte im Zusammenhang mit der Einrichtung des Kreisimpfzentrums informieren. stv/lra

