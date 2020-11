Security in der Stadt unterwegs

Bad Mergentheim.„Den stundenweisen Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes haben wir in diesem Herbst als Verwaltung probeweise beauftragt“, bestätigt der städtische Pressesprecher Carsten Müller. Inzwischen läuft der Einsatz und die Redaktion hakte dazu bei der Stadt nach.

„Unser Ordnungsamt verfolgt damit mehrere Ziele: Zum einen wird die Präsenz von Sicherheitskräften im öffentlichen Raum erhöht, was nach verschiedenen Vorfällen im Sommer das Sicherheitsgefühl der Menschen verbessern kann. Zum anderen ist dies ein Signal, dass Vandalismus, illegaler Müllentsorgung oder Verstößen gegen die städtische Polizeiverordnung beziehungsweise die Gesetze entschieden entgegen getreten wird“, erläutert Müller: Zahlreiche Ordnungswidrigkeiten konnten schon erfasst werden. „Alle Erkenntnisse und Erfahrungen werden in das vom Gemeinderat beauftragte Sicherheitskonzept für Bad Mergentheim einfließen, das wir erarbeiten und mit den Gremien beraten werden. Dabei ist jedoch zu betonen: Der Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes ist ein zeitlich begrenzter Versuch einer Präsenzerhöhung und keine Vorwegnahme von Bausteinen des neuen Sicherheitskonzeptes. Diese Entscheidung obliegt dem Gemeinderat. Auch erfolgt der Einsatz in enger Abstimmung mit der Polizei.“

Die Kosten liegen laut Pressesprecher „in einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag pro Woche“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020