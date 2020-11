Sebastian Landwehr als neuer Hausdirektor eingesetzt

Bad Mergentheim.Mit Sebastian Landwehr hat das Eduard-Mörike-Haus einen neuen Hausdirektor. Seit 2017 wirkte er bereits als Pflegedienstleiter in dem Pflegezentrum der Evangelischen Heimstiftung im Weberdorf.

Bereits im Juni hat Sebastian Landwehr die Leitung des im Jahr 1974 als modernes Altersheim gegründeten Hauses übernommen. Jetzt sollte er feierlich im großen Kreis in sein Amt eingesetzt werden. Es kam anders: Aufgrund der Pandemielage war, so Bernhard Schneider, der Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung (EHS), „wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen und haben Veranstaltungen in Pflegeheimen bis Jahresende abgesagt“. So gab es nur eine schlichte Feierstunde mit Worten des Dankes und der Anerkennung für fachliche Kompetenz und hohes Engagement. Der Dank von Bernhard Schneider galt zunächst Regionaldirektorin Swantje Popp, die die schon von der Corona-Pandemie geprägte Zeit seit dem Weggang des bewährten Hausdirektors Stefan Haberl souverän bewältigt habe. Danach setzte der Hauptgeschäftsführer Sebastian Landwehr offiziell in sein neues Amt ein. „Es ist ein verantwortlicher Job, den Sie da übernehmen – für Sie sicher der Traumjob“. Er kenne den erfahrenen Mitarbeiter bereits seit etlichen Jahren und freue sich sehr, dass die EHS mit ihm „für unser Eduard-Mörike-Haus einen qualifizierten und engagierten Hausdirektor gefunden hat“.

Mit Sebastian Landwehr übernimmt ein bekanntes Gesicht die Leitung. Er kam 2001 zur EHS nach Bad Mergentheim, machte hier seine Ausbildung und arbeitete bis Ende 2005 als Pflegefachkraft. 2006 übernahm er dann eine Wohnbereichsleitung im Johannes-Sichart-Haus, einer EHS-Einrichtung in Tauberbischofsheim. Zwischen 2010 und 2017 war Landwehr bei anderen Trägern tätig und kehrte dann ins Eduard-Mörike-Haus als Pflegedienstleitung zurück. Seit Juni leitet er nun die Einrichtung als Hausdirektor. Seine Nachfolge als Pflegedienstleitung übernimmt Vera Helwer, bisher im Haus als Wohnbereichsleiterin tätig. Bereits in ihrer russischen Heimat hatte sie als Gesundheits- und Krankenschwester gearbeitet. „Der Umgang mit Menschen sowie die Möglichkeit zu helfen bereitete mir schon immer Freude“, stellte sie fest und so begann sie im Jahr 2002 als Pflegekraft im Eduard-Mörike-Haus. Nach zahlreichen Fort- und Weiterbildungen wurde sie Pflegefachkraft, dann Fachkraft für Gerontopsychiatrie. 2017 übernahm sie die Leitung des beschützenden Wohnbereichs für Menschen mit Demenz.

Auch Regionaldirektorin Swantje Popp zeigte ihre Freude über die sachgerechte Neubesetzung und begrüßte Sebastian Landwehr als „Kind der EHS“. An ihm zeigen sich „einmal wieder die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege“. Dieser Beruf biete „neben den wertvollen und sinnstiftenden Aufgaben durchaus auch die Möglichkeit, Karriere zu machen“.

Sebastian Landwehr und Vera Helwer seien ein „Führungsteam, das das Haus schon durch die erste Corona-Welle kompetent und mit Bedacht geführt hat“. Dem Haus werde sie auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie wünsche ihm von Herzen alles Gute –- auch in diesen herausfordernden Zeiten. peka

