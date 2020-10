„Schwerste Herbst-/Winterzeit steht an“

Mit Sorge blickt die Hotellerie und Gastronomie auf die stark wachsende Zahl an Corona-Infizierten. „Wir stehen vor der schwersten Herbst-/Wintersaison der letzten Jahrzehnte“, sagen Fachleute.

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Wie sind die Aussichten für die nächsten Monate? Und wie steht es aktuell um die Beherbergungsbetriebe, die Restaurants und Gastwirtschaften? Diese und weitere Fragen stellte unser Reporter dem Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Baden-Württemberg, Daniel Ohl, und dem Vorsitzenden der Dehoga-Kreisstelle, Frank Bundschu.

Wie ist aktuell die Lage in der Gastronomie und Hotellerie mit Blick auf die anhaltende Corona-Krise?

Daniel Ohl: Die Lage ist prekärer als es nach außen hin wirkt: Durch den Lockdown hat unsere Branche allein in Baden-Württemberg 3,5 Milliarden Euro Umsatz verloren. Die sind definitiv weg, weil es im Gastgewerbe keinen nachholenden Konsum gibt. Außerdem mussten viele Betriebe zusätzliche Schulden aufnehmen. Wenn jetzt Stundungen von Pachten oder Kreditverpflichtungen auslaufen und gleichzeitig die Umsätze ausbleiben, kommen sie in eine existenzbedrohliche Lage.

Gleichzeitig bereiten uns die Einschränkungen bedingt durch die „zweite Welle“ der Corona-Pandemie große Sorgen. Viele Gemeinden und Kreise haben jetzt schon strengere Personenzahl-Begrenzungen für Veranstaltungen per Allgemeinverfügung angeordnet. Auch die Reisetätigkeit wird durch die aktuelle Entwicklung nicht gefördert – im Gegenteil.

Im Sommer hatte sich die Lage für viele Gastronomen etwas entspannt, weil draußen, in der Außengastronomie viel los war. Aber jetzt im Herbst fallen viele Außenplätze weg. Und durch die Abstandsregelungen sinkt die Zahl der Sitzplätze in den Betrieben um durchschnittlich 40 Prozent. Fast jeder zweite Sitzplatz geht verloren! Das tut natürlich weh, vor allem auch den kleinen Betrieben.

Im Hotelbereich hat sich die Belebung im Sommer weitgehend auf die Urlaubshotellerie beschränkt. Die Stadthotellerie, die von Geschäftsreisen, aber auch von Veranstaltungen und Tagungen lebt, hat weiterhin massive Rückgängen zu verkraften. Das gilt für alle Betriebsarten, die ihr Geld mit Veranstaltungen verdienen – zum Beispiel für die Caterer – und natürlich auch für die Betriebe, die immer noch geschlossen bleiben müssen: Diskotheken und Clubs. Da ist die Lage ganz bedrohlich.

Frank Bundschu: Nach drei Monaten des Stillstands im März, April und Mai war die Hotellerie und Gastronomie optimistisch in den Sommer gestartet. Die Branche hat mit Hygienekonzepten und Sitzplatzreduzierung die Möglichkeit für einen sicheren Restaurant- und Hotelbesuch geschaffen.

Die sonnigen Sommermonate wurden von den einheimischen und auswärtigen Gästen gut angenommen. Besonders profitiert haben die Betriebe mit Außengastronomie.

Die Ferienregion Tauberfranken, die natürliche Umgebung sowie die historischen Orte und reizvollen Stadtkerne haben Urlauber und Tagestouristen in die Region gebracht.

Die Umsätze während der Sommermonate blieben jedoch meist, leicht hinter dem Vorjahr zurück. Nach dem absoluten Lockdown, im Frühjahr, war die Branche mit den Ergebnissen, der Sommermonate, zufrieden. Mit dieser positiven Stimmung startete die Branche in den Herbst. Es hätte ein goldener Oktober werden können, wenn nicht die aktuelle Entwicklung eingetreten wäre. Viele Gastronomen und Hoteliers sehen sich, mit den Ereignissen, an die ersten Coronatage im März erinnert. Die Bevölkerung und vor allem die Unternehmen sind stark verunsichert. Übervorsichtige Reaktionen, Stornierungen und Buchungsstillstand sind die Folge.

Wie viele Betriebe mussten nach Ihrer Kenntnis in den vergangenen Monaten in der Region Main-Tauber schon schließen, wie viele stehen kurz vor diesem Schritt?

Frank Bundschu: Genaue Zahlen liegen uns beim Dehoga hierzu leider nicht vor. Auch wir entnehmen diese bedauerlichen Nachrichten aus der Tagespresse.

Für die kommenden Wochen müssen wir leider ein düsteres Bild zeichnen. Nach drei Monaten mit Komplettausfall im Frühjahr ist die Liquidität häufig stark beeinträchtigt. Zudem setzen nun, nach sechs Monaten, die ausgesetzten Tilgungen und die häufig genutzten Stundungen wieder voll ein. In Kombination mit den reduzierten Sitzplätzen und der Verunsicherung der Gäste wird es für viele ein langer Winter mit ungewissem Ausgang.

Wie wird die Unterstützung seitens Bund und Land (und Landkreis) für die Hotels und Gaststätten gesehen?

Frank Bundschu: Der Bund und vor allem das Land Baden-Württemberg haben verschiedene Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, für die wir der Politik sehr dankbar sind. Da die Programme verschiedene Ansätze, wie Umsatzrückgang oder Liquiditätslücke, haben, ist es nicht immer klar, ob man eine Förderung erhält oder nicht. Die Betriebe im Kreis bewerten die Unterstützung daher sehr unterschiedlich. Für die kommenden Monate muss die Politik neue Unterstützungen und Förderungen auf dem Weg bringen, die das Überleben der gastronomischen Betriebe sichern.

Daniel Ohl: Die Corona-Soforthilfen im April, aber auch Überbrückungshilfen des Bundes und vor allem das Hilfsprogramm unseres Bundeslandes Baden-Württemberg, die „Stabilisierungshilfe Corona Gastgewerbe“, sind wichtig für viele Betriebe. Ohne diese Hilfen hätten sicher schon mehr Gastronomen und Hoteliers aufgeben müssen. Deshalb sind wir auch dankbar für diese Hilfen.

Zur Unterstützung durch Kreise und Städte: Alles, was hilft, die Geschäftsmöglichkeiten der Betriebe zu verbessern und die Belastungen zu senken, ist willkommen und kann den Betrieben helfen, die kommenden Monate wirtschaftlich zu überleben. Die Bandbreite reicht hier von erweiterten Außenkonzessionen über die Aufhebung von Heizstrahler-Verboten bis hin zum Erlass von Sondernutzungsgebühren und zur Reduzierung von Pachten in städtischen oder kreiseigenen Objekten.

Was müsste noch getan werden? Wo liegen die größten Probleme?

Frank Bundschu: Durch die politischen Entscheidungen der letzten Tag kommen die Hotels- und Restaurant wieder sehr nahe an einen Lockdown. Die Bevölkerung ist maximal verunsichert, dabei sind die Regelungen so, dass die meisten Restaurantbesuche, kleine Feiern und Hotelübernachtungen ohne Probleme durchgeführt werden können. Auch kleine Tagungen und Weihnachtsfeiern sind möglich. Zudem haben die gastronomischen Betriebe Hygienemaßnahmen und Abstände umgesetzt, so dass die Gäste sich wohlfühlen können. Dort wo die Umsetzung stimmt, werden sich die Gäste sicher fühlen und beruhigt ihren Besuch genießen.

Wir fordern von der Politik eine klare, länderübergreifende Linie der Einschränkungen. Diese Einschränkungen müssen der Gastronomie und Hotellerie Spielräume lassen, damit die Gäste und Unternehmen wieder Vertrauen gewinnen.

Daniel Ohl: Es wäre es sehr wichtig, dass die Hilfsprogramme von Bund und Land nicht im Herbst enden, sondern dass die Mittel auch während der schwierigen Wintermonate abgerufen werden können.

Der Winter 2020/21 wird die große Herausforderung für unsere Betriebe.

Aber klar ist auch: Staatliche Hilfsprogramme sind keine Dauerlösung: Keine Branche kann langfristig ohne einen kostendeckenden Geschäftsbetrieb existieren. Das beste Hilfsprogramm für die Gastronomie sind unsere Gäste – auf deren Unterstützung und Solidarität wir in den kommenden Wochen und Monaten dringend angewiesen.

Wenn Lockerungen der Auflagen medizinisch verantwortbar sind, sollten diese der Branche so schnell wie möglich gewährt werden.

Wie sind die Aussichten für die nächsten Monate?

Daniel Ohl: Wir stehen vor der schwersten Herbst-/Wintersaison der letzten Jahrzehnte. Die Betriebe brauchen jetzt die Solidarität und den Zuspruch der Gäste.

