Schulen fordern Digitalisierung

Digitalisierung aller Schulen – und zwar bis 2021. So lautet die ehrgeizige Forderung verschiedener Interessensvertretungen und hiesiger Schulen in einem offenen Brief an die Kultusministerin.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. „Bis zu den Sommerferien 2021 fordern wir eine hundertprozentige Digitalisierung unserer Schulen.“ So lautet die Forderung eines offenen Briefes an die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Unterzeichnet wurde er von verschiedenen Interessensvertretern – etwa dem Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) oder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg (GEW). Aber auch hiesige Schulen schließen sich der Forderung an: Die Eduard-Mörike-Schule Bad Mergentheim, die GMS Weikersheim oder die GMS Lauda sind ebenfalls mit von der Partie.

In vielen Einrichtungen im Gebiet Odenwald-Tauber sind grundlegende, infrastrukturelle Voraussetzungen für einen digitalisierten Unterricht gar nicht gegeben. Der Digitalpakt soll das Ändern. Für Endgeräte sieht er hingegen nur 20 Prozent der Fördersumme (an allgemeinbildenden Schulen) vor.

Schwächen deutlich erkennbar

„Mit Ausbruch des Corona-Virus treten Entwicklungspotenziale und auch Schwächen wie unter einem Vergrößerungsglas zutage. In aller Deutlichkeit erweist sich, dass das Schulsystem in Baden-Württemberg weder technisch noch inhaltlich darauf vorbereitet ist, einen Online gestützten Fernunterricht anzubieten.“ Dies zeige, dass eine digitale Grundausstattung an den Bildungseinrichtungen dringend notwendig ist. Dabei müsse eine padagogisch-didaktische Perspektive immer die Führung eines zeitgemäßen Medieneinsatzes übernehmen. Es gelte die Prämisse: Pädagogik vor Technik. „Wir als zukunftsorientierte schulische Interessenvertretungen in Baden-Württemberg, zu einer Initiative zusammengeschlossen. Mit einer Stimme fordern wir die Landesregierung auf, ohne jeglichen Zeitverzug und in einer gemeinsamen Anstrengung, die Digitalisierung der Schulen im Südwesten endlich zu realisieren!“

„Digitale Infrastruktur“

Außerdem: „Fordern wir unter Berücksichtigung des Status quo der Einzelschule die prioritäre Einrichtung einer grundlegenden digitalen schulischen Infrastruktur. Dazu gehören verbindliche Vereinbarungen mit den Schulträgern über Qualität und Geschwindigkeit einer Internetversorgung aller Schulen, alltagstaugliche belastbare LAN- und W-LAN-Struktur im Haus und pädagogische Server.“

Dieser Schritt müsse einer beschleunigten und unbürokratischen Zuweisung aus dem Digitalpakt unterliegen. Daher werde gefordert, dass das aktuelle Konzept eines Medienentwicklungsplans (MEP) weiterentwickelt wird (er ist Grundlage für die Förderung aus dem Topf des Digitalpaktes, Anm. d. Red.). Dazu müsse ein Standard für die Mindestausstattung einer Schule definiert und dessen zeitnahe unbürokratische Überprüfung forciert werden. „Der digitale Status quo sowie die individuelle Zielsetzung und der Umsetzungshorizont der jeweiligen Schule müssen entsprechend berücksichtigt werden. Die Erstellung des MEP muss dringend entbürokratisiert werden. Rolle und Einfluss des Schulträgers auf die digitale Ausstattung von Schulen müssen neu definiert werden.“ Hier sei insbesondere der Lead der fachlichen, pädagogischen und innerschulischen Expertise zentral.

Die digitale Leistungsfähigkeit und das Funktionieren der zur Verfügung gestellten Technik müssten gewährleistet sein. Die Benutzerfreundlichkeit von Hard- und Software müsse gegeben sein, der Funktionsumfang sei auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schule abzustimmen. „Wir fordern die Realisierung einer 1:1-Ausstattung aller Schüler und Lehrenden mit digitalen Endgeräten, um einen didaktisch begründeten situativen Einsatz moderner Technik zu ermöglichen. Die Lernmittelfreiheit muss dabei gewährleistet sein. Eine verlässliche Wartung und der Support eingesetzter Geräte müssen geregelt und ressourcenmäßig hinreichend unterlegt werden.“

Forderungen im Überblick

Für die zeitnahe Realisierung der Anwendungsebene fordern die Interessensvertretungen die Umsetzung der folgenden aufgelisteten Schritte:

Etablierung einer zuverlässigen und belastbaren E-Mail-Kommunikation mit allen Schul-Akteuren in Baden-Württemberg über das Landesverwaltungsnetz.

Einrichtung eines ad hoc funktionalen DSGVO-konformen (Datenschutz) Messenger-Dienstes für alle Schulakteure (Schuler, Eltern, Lehrkräfte, Schulverwaltung). B

Einrichtung eines DSGVO-konformen Kalender-Dienstes für alle Schulbeteiligten mit skalierbaren Zugriffsrechten für die einzelne Schule.

Einrichtung eines DSGVO-konformen Cloud-Speichers für alle Schulbeteiligten mit skalierbaren Zugriffsrechten für die einzelne Schule.

Einführung eines DSGVO-konformer Chat, Telefonkonferenz- und Videokonferenz-Tools für die kollaborative Schulkommunikation. Zeitnahe Aushandlung und Umsetzung eines gemeinsamen Digitalisierungsmindeststandards.

Bereits erprobte Techniken und Konzepte zügig in der Flache umsetzten.

Standards für schulische Digitalisierung entsprechend der schnellen Innovationszyklen in diesem Bereich regelmäßig zu aktualisieren und mit den Beteiligten vor Ort abzustimmen.

„Moderne, digitale Technologien wie Robotik, Virtual-Reality-Systeme oder Industrie 4.0 müssen ebenso in unseren Schulen Einzug halten wie die Arbeit in Maker-Spaces oder Anwendungen von Artificial Intelligence“, so der offene Brief abschließend. pm/gs

