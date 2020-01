Bad Mergentheim.Das Atelier „unARTig“ in der Wachbacher Straße 58 in Bad Mergentheim öffnet ab 27. Januar wieder seine Türen für neue Kreativkurse und Workshops. Sechs- bis 16-Jährige mit Freude am künstlerischen Gestalten finden dort spannende Angebote.

Das Atelier „unARTig“ ist schon seit vielen Jahren eine „Schule der Fantasie“, in der spielerisch lustvoll und experimentell die kreativen Fähigkeiten von jungen Menschen geweckt werden. „Hier werden Wege zu starken, selbstbewussten Persönlichkeiten gut gelegt“, ist sich Bernd Schepermann, Vorsitzender des Vereins „junge kultur.unARTig“, sicher. Mit den Kursbegleitern Lothar Lempp, Gunter Schmidt, Rudi Neugebauer und Bernd Schepermann, die sowohl im künstlerischen, als auch pädagogischen Bereich besonders befähigt sind, werden ab dem 27. Januar, mit Unterstützung des Kulturvereins Bad Mergentheim, nachfolgende Kurse angeboten: „Fantastisches: Malen, Zeichnen und Experimentieren“, sechs Treffen, montags von 16.15 bis 17.15 Uhr, ab sechs Jahre; „Kunst und MEHR“, sechs Treffen, mittwochs von 14.30 bis 15.30 Uhr (ab sechs Jahre) und 16 bis 17 Uhr (ab zehn Jahre); „Zeichnen – Malen – Drucken“, sechs Treffen, donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr, ab 13 Jahren; „Von der Zeichnung zum Bild“, 28. und 29. März von 10 bis 15 Uhr, ab zwölf Jahre; „Sockenpuppen-Theater: Handpuppen aus alten Socken“, 25. und 26. April von10 bis 15 Uhr, ab neun Jahre; „Speckstein-Symposium“, 2. und 3. Mai von 10 bis 15 Uhr, ab zwölf Jahre.

