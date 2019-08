Schulabschluss gebührend mit Gästen gefeiert

49 Abiturienten des Ernährungswissenschaftlichen und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Bad Mergentheim wurden feierlich verabschiedet.

Bad Mergentheim. Mit einer festlich gestalteten Abschlussfeier verabschiedete sich der diesjährige Abiturientenjahrgang der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) in der Erlenbachtalhalle in Igersheim.

Am frühen Abend zogen 45 Schülerinnen und vier Schüler voller Stolz in die Erlenbachtalhalle ein, um den Abschluss der allgemeinen Hochschulreife gebührend zu feiern. Eröffnet wurde das Programm durch eine vielfältige Tanzeinlage der Absolventen. Nach dieser gelungenen Einstimmung begrüßte Michelle Ditrich (SG) die Anwesenden und führte durch den Abend.

Zunächst wandte sich Schulleiterin Anke Mund an die Gäste. In ihrer Ansprache bedankte sich die Direktorin zunächst bei ihrer Stellvertreterin Marlies Bauer, dem Kollegium der Oberstufe und den Elternvertretern der Klassen für die Unterstützung. Sie hätten maßgeblichen Anteil am Erfolg der Absolventen.

Im Weiteren machte Anke Mund auf eine interessante Studie aufmerksam: So würden „65 Prozent der heutigen Grundschüler in Berufen arbeiten, die heute noch gar nicht erfunden seien“. Anhand dieser Schätzung stellte sie die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens dar und ermutigte die Abiturienten sich immer wieder dieser Herausforderung zu stellen. Dabei seien zukünftig nicht nur das Wissen und die Schulleistung wichtig, sondern, wie der aktuelle Bildungsplan zeige, auch Handlungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung. Sie forderte die Schüler auf, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und die Gesellschaft aktiv mitzuentwickeln.

Nach einem festlichen Essen folgten die Reden der Absolventen und Lehrer. Als Erstes richteten Finja Jaensch (EG), Jan-Philipp Hein (EG) und Samira Schmitt (SG) das Wort an das Publikum. Sie ließen die letzten drei Schuljahre kurz Revue passieren und bedankten sich bei allen, die sie in den letzten Jahren unterstützt haben. Samira beschäftigte sich in ihrer Ansprache mit dem Thema „Erwachsenwerden“. Auch die diesjährige Scheffelpreisträgerin Kim Kraft (SG) setzte sich mit der weiteren Entwicklung im Leben auseinander. Dabei stellte sie die Bedeutung des großen Begriffs der Freiheit in den Fokus ihrer Überlegungen.

Mit der Vergangenheit wurden die Schüler im nachfolgenden Programmpunkt konfrontiert: ein Brief an sich selbst. Diese Aufgabe hatte die Fachlehrerin Dr. Anne Rauscher den Lernenden in der Vergangenheit gegeben. Nun erhielten die Klassen Post von bzw. an sich selbst.

Jede Menge Applaus erhielt Bernd Gerstner, Fachlehrer für Deutsch, für seine nicht ganz ernst gemeinte, aber lustige Dankesrede. Der Literaturkurslehrer erklärte in seiner unterhaltenden, ironischen Ansprache, dass „#Deutschlehrer, die wahren Gangster sind“ und er ermutigte die Schüler zu lautstarken, leidenschaftlichen Worten des Danks.

Nach einer kurzen Pause verabschiedeten sich die Tutoren mit Ansprachen von ihren Klassen. So gab Florian Nigge (Tutor BG) den Schülern Gedanken, inspiriert durch Hermann Hesse und die Dire Straits, mit auf den Weg.

Das Leben als komplizierte Mathematikaufgabe – mit diesem Vergleich wandte sich Britta Schwarzlose (Tutorin EG) an das Publikum. Die Fachlehrerin für Mathematik machte deutlich, wie das Leben ähnlich wie das Lösen einer schwierigen mathematischen Aufgabe Schritt für Schritt gelingen könne.

Schließlich begrüßte Michael Brendler (Tutor SG) seine Schülerinnen mit einem herzlichen „¡Hola, chicas!“.

Neben einem Rückblick auf die gemeinsam verbrachte Zeit bescherte er den Anwesenden einen Ohrwurm: seine weiteren Gedanken orientierte er am Rockhit „School‘s out“ von Alice Cooper.

Nach diesen Ansprachen überreichte Schulleiterin Anke Mund und die stellvertretende Schulleiterin Marlies Bauer unter dem begeisterten Applaus der Anwesenden zusammen mit den Tutoren die Reifezeugnisse sowie diverse Auszeichnungen und Fachpreise.

Mit einem kleinen Quiz wurde der offizielle Teil der Abschlussfeier abgerundet und der Abend klang mit musikalischer Untermalung festlich aus.

EG 13: Anna-Maria Beil, Bieberehren; Bastiane Burger, Bad Mergentheim; Luca-Marie Dahnaci, Bad Mergentheim; Victoria Alexia Haas, Wachbach; Tabea Halbmann, Markelsheim; Jennifer-Vanessa Haun, Igersheim; Jan-Philipp Hein, Neubronn; Katharina Hess, Messelhausen; Justine Hopf, Ravenstein; Finja Marie Jaensch, Lauda-Königshofen; Jennifer Kerian, Laibach; Cedric Korosec, Weikersheim; Kristina Katrin Mark, Bieberehren; Miriam Katrin Nadler, Tauberbischofsheim; Maja Niesel, Niederstetten; Celine Sackmann, Queckbronn; Adam Scholl, Messelhausen; Nicole Schäfer, Bad Mergentheim; Annika Sophie Striffler, Niederstetten; Simone Elisa Wagner, Rengershausen; Ina Zobel, Bieberehren;

SG 13: Clara Baumann, Gerlachsheim; Michelle Ditrich, Wertheim; Laura Englert, Distelhausen; Sina Gröber, Schmerbach; Juliane Haag, Uissigheim; Anna-Maria Hachtel, Bad Mergentheim; Nicole Hofmann, Hollenbach; Jenny Häffner, Berolzheim; Nina Kalis, Hachtel; Sarina Kellenbenz, Creglingen; Bianca Knorr, Creglingen; Kim Kraft, Dertingen; Lea Landwehr, Stuppach; Madlen Leimeister, Weikersheim; Stella Ludwig, Bad Mergentheim; Georg Maske, Bad Mergentheim; Sophie Meissner, Unterbalbach; Tamara Muras, Neunkirchen; Vanessa Müller, Grünsfeld; Viviane Nied, Assamstadt; Mara-Paula Oberle, Igersheim; Mara Schammann, Schäftersheim; Hanna Schmelz, Reicholzheim; Samira Schmitt, Niederstetten; Louisa Schneider, Gerlachsheim; Valentina Schwan, Gamburg; Sabrina Weber, Sachsenflur; und zudem Vanessa Wohlfarth, Bad Mergentheim. epe

