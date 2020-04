„Schüler und Lehrer an erster Stelle“

Bad Mergentheim.Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft ihre 51 000 Mitglieder in Baden-Württemberg angesichts der Corona-Krise zu Spenden für zahlreiche Organisationen auf. Die größte Interesssenvertretung im Bildungsbereich sagt zum Thema Öffnung von Kitas und Schulen: „Die Sicherheit für Kinder und Jugendliche sowie die pädagogischen Fachkräfte und Lehrer muss bei allen Entscheidungen an erster Stelle stehen.“

„In Kitas und Schulen dürfen keine anderen Regeln als im öffentlichen Raum und in der Familie gelten. Je jünger die Kinder, umso zurückhaltender muss der Wiedereinstieg sein. Das gilt auch für die Prüfungen in allen Schularten“, sagte dieser Tage in Bad Mergentheim Jana Kolberg, Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Die GEW erwartet, dass der Start des Schulbetriebs zeitlichen Vorlauf braucht und für die Entscheidungen der Sachverstand der medizinischen Experten zugrunde gelegt wird. Die Organisation innerhalb der Schule, der Zugang zu den Gebäuden, die Unterrichtsorganisation sei nicht innerhalb von zwei Tagen zu managen. Auch ein Start mit vollen Schulbussen wäre fatal. Das Tragen des Mundschutzes sei zu klären. Die GEW geht derzeit davon aus, dass es gelingen kann, die Abschlussprüfungen zu organisieren. zu können. Sie kritisiert, dass es zur Perspektive der Öffnung der Krippen und Kitas keinerlei Aussagen gibt. gew

