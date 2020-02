Schüler spenden 93 Konserven Blut

Bad Mergentheim.Die Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) und die Gewerbliche Schule (GSMGH) veranstalteten mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Blutspenden-Aktion in der Schulaula. Dabei kamen 93 Blutkonserven zusammen.

Seit 2017 wurden etwa 1480 Konserven gespendet, was über 700 Litern Blut entspricht. Wie das DRK auf seinem Info-Portal schreibt, sei der gesunde menschliche Organismus in der Lage, Blutverluste bis zu einer Menge von einem Liter in relativ kurzer Zeit auszugleichen.

Die Blutspenden dienen also zur Rettung von Unfallopfern, Leukämiekranken und zur Durchführung lebensrettender Operationen: Es kann vorkommen, dass in Notoperationen nach Unfällen Opfer bis zu zehn Konserven für ihr Überleben benötigen.

Die Spenderregistrierung und die Betreuung handhabte das Team der EPE. Sehr erfreulich sei es, dass sich jedes Jahr mithilfe der Klassenkameraden, im Schnitt 70 Prozent der Jugendlichen dazu überwinden, zum ersten Mal zur Spende zu gehen und sich somit entsprechend als Erstspender registrieren zu lassen, so das Team um Marlies Bauer und Philipp Hench (EPE) sowie Susanne Thienel und Kerstin Lanig-Wyes (GSMGH). pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020