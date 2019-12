Schüler für Technik begeistern

Die Jugendtechnikschule Taubertal (JTS) ist, als außerschulische Bildungsinitiative, zu einer nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung in der Region geworden.

Bad Mergentheim. Die Einrichtung ermöglicht Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich mit modernen Natur-, Ingenieurwissenschaften und Informationstechnologien auseinanderzusetzen. Getragen wird die Jugendtechnikschule, Anfang Januar 2015 von Dr. Manfred Wittenstein ins Leben gerufen, von Unternehmen, Kommunen und weiteren Partnern aus der Region. Mit deren Unterstützung kann sie eine Vielzahl verschiedener Workshops, Kurse und Projekte anbieten.

Aus Kooperation heraus

Aus dieser Kooperation heraus wurde 2016, gefördert durch die Körber-Stiftung, die Region „MINT hoch4 – südliches Taubertal“ gegründet. Federführender Antragsteller war auch hier die Jugendtechnikschule Taubertal mit den Projektpartnern Bad Mergentheim, Weikersheim, Assamstadt und Igersheim sowie der Dualen Hochschule am Campus Bad Mergentheim, den regionalen Schulen, Unternehmen und Verbänden.

Im Februar 2017 wurde die „MINT hoch4“-Region vom Stifterverband und der Körber-Stiftung als „MINT+“-Region ausgezeichnet und erhielt damit die Chance, ihr Ziel, Technik, in allen vier Bildungsphasen (Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule und Studium) zu verwirklichen.

Dass dies wichtiger denn je ist, zeigt das jetzt veröffentlichte Ergebnis der Pisa-Studie. Dort schnitten deutsche Schüler in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter ab, als vor drei Jahren. Mittelmaß soll aber nicht der Anspruch sein, deshalb ist man darauf bedacht, das Angebot zu verfeinern, um die MINT-Region als Bestandteil der regionalen Bildungslandschaft zu festigen.

Eines der neuesten Projekte, die es nachhaltig zu verankern gilt, ist hier die Entwicklung und Durchführung des Schüler-Mentor-Programms „Energie hoch 4 – begreifen – anwenden – weitergeben – Begeisterung wecken.“ Dieses Programm wird von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg finanziell gefördert.

Es richtet sich an Schüler ab Klasse 9 der allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien, Realschulen und Gemeinschaftsschulen und befähigt sie, Kindern der vierten und fünften Klasse, das Themenfeld „Energie“ mit Schwerpunkt „Erneuerbare Energien“ altersgerecht begreifbar und erlebbar zu machen. Dies soll durch Kombination verschiedener Lernorte wie Jugendtechnikschule, Unternehmen, Hochschule, Stadtbücherei und Exkursionen beispielsweise zu Biogasanlagen, Wind- und Wasserkraft oder Solarfeldern erreicht werden.

Die Schüler-Mentor-Ausbildung und die danach stattfindenden Workshops ermöglicht beiden Schülergruppen, wesentliche Aspekte des Themenfeldes „Energie“ zu begreifen, anzuwenden und begeistert weiterzugeben. Mit dieser Zielsetzung kann bei Schülern viel Positives erreicht werden.

Kaufmännische begeistert

Mit dieser Intention machten sich die Verantwortlichen der Jugendtechnikschule, unter Leitung von Iris Lange-Schmalz, auf, um das Projekt in den Schulen vorzustellen. Die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim zeigte sich begeistert und unterstützte aktiv die Gewinnung von Schüler-Mentoren.

„Von diesem Programm profitieren Mentoren und Mentees in gleichem Maße: Die Mentoren erwerben zusätzlich Fachwissen, didaktische Grundlagen und praktische Anwendungsbezüge zu erneuerbaren Energien“, so Frank Feustel, Kaufmännische Schule Bad Mergentheim.

Im Juli startete die Mentoren-Ausbildung und die angehenden Energieexpertinnen, Schülerinnen des Wirtschaftsgymnasiums Klasse 11 Bad Mergentheim, besuchten die Jugendtechnikschule. Das Seminar beinhaltete sowohl die Theorie rund um das Thema Energie als auch praktische Tipps zur Umsetzung und zu Experimentiermöglichkeiten. Ebenso wurden pädagogische und methodische Gesichtspunkte berücksichtigt.

Gut vorbereitet starteten die Schülermentoren im November mit ihrem ersten Projekt. Hierzu kam die vierte Klasse der Grundschule am Kirchberg in die Jugendtechnikschule.

Nach der Einführung ins Thema „Energie/Erneuerbare Energien“ durften die Grundschüler selbst Hand anlegen.

Eine Schülergruppe beschäftigte sich mit der Energieform „Wind“, die andere mit der Energieform „Sonne“. Nach einer ausgiebigen Experimentierphase bauten die Kinder der Gruppe „Wind“ einen Teebeutel-Lastenaufzug, der mit Windkraft betrieben wurde. In der Gruppe „Sonne“ wurde zeitgleich ein voll funktionsfähiger „Solarpropeller“ hergestellt.

Mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen setzten die Energieexpertinnen ihr Gelerntes in die Tat um. Sie fungierten als selbstbewusste Wissensvermittler, lieferten kindgerechte Anleitungen sowie praktische Tipps bei den Experimenten und zeigten pädagogisches Verständnis. Im Anschluss stellten sich die Schülerinnen einer kritischen Selbstreflexion im Beisein der Coaches.

Weiterer Austausch

Um diesen Pilot-Projekttag mit der Grundschule am Kirchberg komplett werden zu lassen und Inspiration zum Weitermachen zu geben, fand Mitte Dezember ein weiterer Austausch zwischen Grundschule und Jugendtechnikschule statt Hier erhielt das Kollegium der Schule einen eigens entwickelten Leitfaden „Erneuerbare Energien“.

Anja Scherer und Silke Mark vom Schulleitungsteam der Grundschule am Kirchberg waren sich einig: „Bei diesem Projekt wurde auf die Vorkenntnisse der Schüler eingegangen und diese weiterentwickelt. Die Schülermentoren haben eine tolle Arbeit geleistet und einen besonderen Draht zu den Kindern aufgebaut. Die kognitive Verarbeitung geht im Unterricht bei uns weiter und das Thema wird fächerübergreifend behandelt.“

Aufgrund dieser positiven Resonanz ist der Idealfall des Piloten „Energie hoch4 – begreifen – anwenden – weitergeben – Begeisterung wecken“ eingetreten. Sowohl Jugendtechnikschule, Grundschule und vor allem Schülermentoren und Schüler profitierten ausgiebig. Das Projekt, eingebettet in den Lehrplan der Schule, wird zum Sprungbrett einer ganzen Unterrichtseinheit.

Ziel ist es, einen Pool an Schülermentoren zu gewinnen und auszubilden, um großflächig mit Schulen und deren vierten und fünften Klassen kooperieren zu können. So bleibt das Themenfeld nicht nur in den Köpfen der Initiatoren, sondern breitet sich aus.

Mit diesem Pilotprojekt hat sowohl die Jugendtechnikschule Taubertal, als auch die „MINT hoch4“-Region etwas Einzigartiges ins Leben gerufen, dass es weiterzuverfolgen gilt. jts

