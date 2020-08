Schüler ebnen sich Bildungsweg zur Fachhochschulreife

Bad Mergentheim.Das Corona-Schuljahr 2019/20 wird allen Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Umso mehr freuten sich zum Schuljahresende 34 Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik im Rahmen einer Verabschiedung über ihre Zeugnisse, die ihnen bescheinigen, den schulischen Teil der Erzieher-Ausbildung erfolgreich absolviert zu haben.

Einjähriges Berufspraktikum

Auf sie wartet nun das einjährige Berufspraktikum, das wieder viele neue Herausforderungen mit sich bringt. Denn nun müssen sich die während der Ausbildung erworbenen Kompetenzen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, sowie der Arbeit im Team und mit den Eltern in der Praxis bewähren. Um den hohen Erwartungen gerecht werden zu können, die der Erzieherberuf heute mit sich bringt, war schon während der Ausbildungszeit eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis notwendig. Im Bereich „Forschen und Natur“ gelang dies zum Beispiel durch die Beteiligung am Naturerlebnistag in Bad Mergentheim oder Forscherstationen, die die Schüler für Kindergartengruppen vorbereitet hatten.

Im Bereich der Theaterpädagogik wurde unter sehr großen Zuspruch in Kooperation mit mehreren Grundschulen ein theaterpädagogisches Projekt durchgeführt, das in der Aufführung von selbst entwickelten Theaterstücken seinen Höhepunkt fand.

Mit der Ausbildung ist es in Baden-Württemberg auch möglich, die Fachhochschulreife zu erwerben. Dafür müssen die Schüler neben den Unterrichtsinhalten der sozialpädagogischen Fachschule zusätzlich drei Stunden pro Woche am Mathematikunterricht teilnehmen und die zentralen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik absolvieren. Immerhin 14 Schüler des jetzigen Abschlussjahrgangs eröffnet sich dadurch nun die Perspektive des Studiums an einer Fachhochschule.

Für einige Schüler war die Ausbildung zur Erzieherin in Bad Mergentheim die Chance für einen beruflichen Neubeginn. Durch eine von den Arbeitsagenturen anerkannte Zertifizierung können an der E.P.E Umschüler Bildungsgutscheine einlösen und dadurch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die ihnen eine solche Ausbildung überhaupt erst ermöglicht.

Ab dem neuen Schuljahr wird an der E.P.E neben der traditionellen Ausbildung eine praxisintegrierte Ausbildung (PIA) als Alternative angeboten. Ziel der vergüteten Ausbildung im dualen System ist die Gewinnung zusätzlicher Bewerber in Zeiten eines Fachkräftemangels im Erziehungsbereich, der durch die aktuelle Situation noch verschärft worden ist.

Die zweijährige schulische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben: 2 BKSP2-1: Corinna Amann, Laibach; Renata Braun, Wertheim (Lob); Lea Dauth, Beckstein; Ramona Faulhaber, Mainbernheim (Preis); Lisa Koppsieker, Beatrice Loewenhofer, Bad Mergentheim; Sandra Lorenz, Bad Mergentheim Edelfingen (Preis); Laura Löhr, Löffelstelzen; Jana Mache, Kirchheim (Preis); Gönül Mehmed, Tauberbischofsheim (Lob); Sören Nissen, Creglingen (Preis); Alexander Ruf, Igersheim; Ines Schwarzkopf, Wertheim (Lob); Jana Schöllig, Dittigheim; Michelle Stiegler, Höttingen; Christina Wiedemann, Niederstetten; Yao Xiao, Bad Mergentheim. 2 BKSP2-2: Yasemin Ebel, Carina Feller, Bad Mergentheim; Christine Hauf, Weikersheim (Preis); Markus Herdtweck, Igersheim; Anna Kaiser, Aufstetten (Lob); Sofie Käfer, Oberndorf (Lob); Qendresa Mehmeti, Bad Mergentheim; Violetta Mersi, Creglingen; Jasmin Naser, Neubronn (Lob); Cheyenne Raiwet, Schillingstadt; Jule Ries (Lob), Lara Schmitt, Bad Mergentheim; Lara Schwend, Wertheim; Hannah Striffler, Pfitzingen (Preis), Svea Teßmann, Bad Mergentheim (Preis); Caroline Vogt, Elpersheim; Christine Zobel Markelsheim. Die Zusatzprüfung zur Fachhochschulreife haben bestanden: Corinna Amann, Lea Dauth, Laura Löhr, Sören Nissen, Alexander Ruf, Jana Schöllig, Christina Wiedemann, Christine Hauf, Sofie Käfer, Qendresa Mehmeti, Jasmin Naser, Cheyenne Raiwet, Jule Ries, Hannah Striffler. Das Berufspraktikum abgeschlossen haben: Franziska Adrian, Melanie Baumann, Lilija Borzi, Mirnie Cucalla, Chiara Comolli, Kirsten Chircescu, Maike Frieß, Samantha Griesfelder, Ivonne Halboth, Yvonne Heck, Marleen Hofmann, Pascal Imhof, Michelle Jahn, Julia Jegel, Angelika Klein, Ulrike Kruttschnitt-Khan, Anastasiya Kühlwein, Martyna Mitko, Diana Möbius, Juliya Mufunwaini, Anette Nachtmann-Bajrami, Derrick Ng, Lisa Ort, Marlen Reichel, Marek Reiter, Janine Schäfer, Sophia Schild, Lena Schmidt, Natalie Steuerwald, Tina Teufel, Alexandra Traxler, Alicia Ulshöfer, Celine Väth, Jacqueline Wendt, Jana Wohlfahrt, Sofia Zipf, Jule Zobel, Isabella Seedorf. Sie alle freuen sich über die bestandenen Prüfungen. epe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020