Schon 65 Jahre den gemeinsamen Lebensweg gegangen

Edelfingen.Das besondere Jubiläum der Eisernen Hochzeit dürfen an diesem Samstag Irmgard und Günter Weber feiern. Vor 65 Jahren, am 11. April 1955, ein Ostermontag, trat das junge Paar vor den Traualtar in der Edelfinger Kirche und schloss mit dem kirchlichen Segen, den der damalige Ortspfarrer August Albrecht spendete, den Bund fürs Leben. Am gleichen Tag, kurz vor dem Kirchgang, wurde auch dem Gesetz genüge getan und die standesamtliche Trauung durch den damaligen Bürgermeister Fritz Ulshöfer im Edelfinger Rathaus vollzogen.

Während Irmgard Weber, geborene Pirner, eine echte Edelfingerin ist, stammt Günter Weber aus Gächingen auf der Schwäbischen Alb. Dort wurde er als Sohn des Dorfschullehrers geboren und ist dort mit seinen drei Brüdern aufgewachsen. Später zog die Familie nach Kirchheim/Teck um. Der Krieg zerstörte die Wünsche des jugendlichen Günter Weber nach einem höheren Schulabschluss und er begann ein abwechslungsreiches Berufsleben mit Beschäftigungen in landwirtschaftlichen Betrieben – eine davon in Deizisau, was schicksalshaft werden sollte-, einer Holzdrechslerei und in einer Papierfabrik.

Irmgard Weber ist in Edelfingen geboren und mit zwei Schwestern, von der leider eine im elften Lebensjahr starb, aufgewachsen. Auch ihre Kind- und Jugendzeit war durch landwirtschaftlich Mithilfe im Elternhaus und bei Verwandten geprägt.

Ab 1944 absolvierte sie eine landwirtschaftliche Lehre in Zell bei Schrozberg und besuchte ab 1947 die Hauswirtschaftliche Schule der Frauenschule in Leonberg. Bei ihrer Abschlussprüfung bot ihr die damalige Prüferin an, auf einem Landwirtschaftlichen Gut in Deizisau eine Anstellung anzunehmen, die sie an Ostern 1949 antrat. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem, den männlichen Helfern, die in einer extra Stube aßen, das Essen aufzutragen. Da fiel ihr der etwas zurückhaltende Günter Weber auf, dem sie bald ihr Gefallen eingestand und auch bei Günter funkte es und er setzte ihr am 1. Mai eine Birke als damaligen Liebesbeweis. Auch nachdem Irmgard eine neue Stelle in Denkendorf antrat, hielt die Verbindung, Günter besuchte sie regelmäßig und gemeinsame Ausflüge mit dem Fahrrad über die Schwäbische Alb waren eines der Freizeitvergnügen.

Als das Paar sich einig war, gemeinsam durch das Leben zu gehen, zog man nach Edelfingen und baute auf dem elterlichen Anwesen Scheune und Stall zu einem Wohnhaus um. Dort erblickte 1956 der erste Sohn das Licht der Welt. Ihm folgten ein weiterer und zwei Töchter.

Während fortan Irmgard Weber für Familie und Haushalt sorgte und nur kleinen Nebenbeschäftigungen nachging, war der Berufsweg von Günter Weber weiterhin abwechslungsreich. So fand er Beschäftigung als Fahrer bei der Firma Farben-Weiß, war lange Zeit Bierbrauer bei der Brauerei Klotzbücher und wurde letztlich bei der Deutschen Bundesbahn Rangierarbeiter und später Schaffner und Zugführer bis zu seiner Pensionierung.

Beide Eheleute haben sich viele Jahre in die Edelfinger Dorfgemeinschaft eingebracht. Unter anderem besorgte Irmgard die Wäsche mit ihrer holzbefeuerten Miele-Waschmaschine für ältere Bürger des Dorfes und Günter hielt dem Gesangverein und der Freiwilligen Feuerwehr viele Jahre die Treue.

Außerdem gehörte er mehrere Wahlperioden dem Gemeinderat und Ortschaftsrat an.

Heute ist das Paar noch leidenschaftlich gerne im Garten tätig und versorgt die Familien ihrer Kinder mit frischem Gemüse. Das Reisen, früher gerne in die alte Heimat auf die Schwäbische Alb, musste leider altersbedingt zurücktreten. Beide sind froh und dankbar, dass sie in geistiger Frische und trotz einiger körperlicher Einschränkungen ihren Haushalt noch selbstständig führen können, nehmen aber hierzu gerne auch die Unterstützung ihrer Kinder an.

Besonders freuen sie sich auf die große Gratulanten-Schar der vier Kinder, 13 Enkelkindern und sechs Urenkeln, die zwar aus bekannten Gründen zunächst auf eine große Familienfeier verzichten müssen, aber sicher herzliche Glückwünsche übermitteln werden, denen sich unsere Zeitung gerne anschließt. WM

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020