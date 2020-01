Schönheit sichtbar machen

Bad Mergentheim.Eine Panorama- Multivisionsschau „Südliches Afrika“ findet am Dienstag, 28. Januar um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Marienstraße in Bad Mergentheim statt.

Seit 30 Jahren bereist der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl die nördliche und südliche Hemisphäre – immer auf der Suche nach den Bildern unserer Erde.

Mit seinen Multivisionen über Australien, Südamerika,

...