Schöne Steinsäulen, trauriger Grund

Passanten der Wolfgangsbrücke drehen den Kopf. Manche gehen hinunter an das Ufer der Tauber. Viele sprechen den Künstler an oder machen Fotos.

Bad Mergentheim. Gefunden! Noch am Tag der Veröffentlichung des Artikels „Gibt nicht auf: Wer ist der unbekannte Künstler?“ meldet sich der mysteriöse Säulenbauer bei der Redaktion. Er schildert seine Beweggründe. Einer davon hat einen traurigen Hintergrund.

Wir treffen ihn, dort an der flachen Stelle der Tauber unter der Wolfgangsbrücke, die der Künstler „einfach genial“ findet. Die Passanten drehen die Köpfe. Immer wieder kommt jemand hinunter, um die Steinformationen aus der Nähe zu betrachten. Alle paar Minuten spricht jemand den Künstler an.

„Ich fühle mich sehr geehrt. Auch davon, dass sich die Zeitung an meinen Skulpturen erfreut. Das ist Sinn und Zweck der Sache“, so Randolf Priestley, der eigentlich im Würzburger Raum beheimatet ist. Auch in seinem Heimatort baue er die steinigen Kunstwerke.

Nach Bad Mergentheim komme er extra wegen der Wolfgangsbrücke. Ursprünglich habe es ihn der Liebe wegen in die Kurstadt verschlagen.

Bei den Steinsäulen beziehungsweise -formationen handele es sich übrigens um „Männchen“. Dass irgendjemand oder -etwas die Kunstwerke umwirft, findet ihr Erbauer weniger schlimm: „Es ist eine vergängliche Kunst, die nie lange von Dauer ist.“ Außerdem komme es nun, da die Schulferien vorbei sind, ohnehin viel seltener vor. „Und es sind auch nicht immer Kinder. Vögel nutzen die Steine als Starthilfe. Und sehen Sie, sogar die Spinnen haben es sich gemütlich gemacht“, sagt Priestley und zeigt auf eine der Steinsäulen.

Aufgeben wird er nicht. Gerade überlegt er, wie er den sinkenden Wassertemperaturen begegnen wird: „Ich werde versuchen, Bad Mergentheim etwas zu geben, worüber sich mancher noch weiterhin freuen kann.“ „Ich persönlich erschaffe die Steinmännchen aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist, weil es jedem gefällt und das freut mich sehr. Es schaut halt einfach schön aus. Es ist mal etwas Neues in der Stadt. Es beruhigt mich und entspannt mich. Ein inneres Gleichgewicht entsteht“, erklärt Priestley.

Doch es gibt auch noch einen weiteren, traurigeren Grund. Seit einer Weile hat Priestley mit den Folgen eines Sehnenrisses zu kämpfen. „Meine Fingerspitzen schlafen ein. Im Arm habe ich ständige Schmerzen.“ Mit den Steinmännchen trainiere er seine Feinmotorik. Sie würden ihm dabei helfen, die Sehen elastisch zu halten. Das kühle Wasser erfrische und belebe dabei Körper und Geist.

Er könne sich das Ganze auch super als therapeutische Maßnahme für andere vorstellen – etwa für Jugendliche bei der Aggressionsbewältigung. „Die Kunst ist es, jeden Stein dahin zu stellen, wo er es auch möchte. Manche Steine wollen nicht über- oder nebeneinander. Das kann ich mir auch nicht erklären, denke aber es liegt wohl an der Magnetkraft“, erklärt er sein Vorgehen.

Es seien sogar schon weitere Medien auf ihn aufmerksam geworden. Am Montag habe er ein Interview mit Radio Ton.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019