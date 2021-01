Schnuppertarife für E-Carsharing

Bad Mergentheim.Vor acht Monaten startete das E-Auto und E-Bike-Sharing-Angebot am Bahnhof Bad Mergentheim. Getragen wird das Projekt von der Ansmann AG, dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis, der Stadt Bad Mergentheim, dem Stadtwerk Tauberfranken, dem Verein Taubermobil Carsharing, der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) und der Westfrankenbahn. Genutzt werden können zwei E-Bikes und ein Elektrofahrzeug von Skoda. Bis Ende April gelten vergünstigte Konditionen. Genutzt werden können die E-Bikes und das E-Fahrzeug von Geschäftsreisenden, Tagestouristen, Kurgästen, ansässigen Firmen und von Bürgern der Kurstadt. Das Elektro-Auto ist am Parkhaus beim Bahnhof stationiert. Es ist rund um die Uhr buchbar. Die beiden E-Bikes werden am Bahngleis 1 während der Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 12 Uhr zum Verleih angeboten. Informationen gibt es unter www.vgmt.de und www.taubermobil.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021