„Schnelle und unbürokratische Hilfe leisten“

Die Stadt beschließt ein Maßnahmenpaket. Dieses will eine (finanzielle) Entlastung der Bürger in Zeiten der Krise erreichen. Elternbeiträge für Kitas sind im April beispielsweise keine zu leisten.

Bad Mergentheim. Mit einem ersten Maßnahmenpaket aus ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich will die Stadtverwaltung die Belastungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen in der Coronakrise abmildern, erklärt diese in einer Pressemitteilung. „Neben dem täglichen Krisenmanagement, dem Aufrechterhalten der öffentlichen Dienstleistungen und der Koordination von Bundes- und Landes-Hilfen haben wir uns auch genau angesehen, was wir selbst schnell und unbürokratisch tun können“, schreibt Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

Konkret stellt die Verwaltung ein Maßnahmenpaket vor, das sich aus Arbeitsfeldern fast aller Fachämter zusammensetzt. Es folgen die Maßnahmen im Detail:

Kinderbetreuung: Neben der Koordination der „Notbetreuung“ von Kindern, deren Eltern in so genannten „systemkritischen Bereichen“ tätig sind, hat sich die Stadt gemeinsam mit allen Trägern darauf verständigt, dass die Elternbeiträge in den Kitas sowie für die Verlässliche Grundschule und die Horte im April ausgesetzt werden. Geleistete Elternbeiträge werden zurückerstattet. Auch Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen im April keine Beiträge leisten.

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kurtaxe und Vergnügungssteuer: Wer aufgrund der Coronakrise in wirtschaftliche Schieflage gerät, kann eine Stundung oder eine Ratenzahlung dieser Positionen beantragen. Die Anträge müssen schriftlich eingereicht werden bei der Stadt Bad Mergentheim, Sachgebiet Steuern und Abgabewesen, Bahnhofplatz 1, 97980 Bad Mergentheim.

Bücherei, Jugendmusikschule und Volkshochschule: Für die drei städtischen Einrichtungen gilt, dass ihren Kunden kein Nachteil entstehen soll. So kann es in der Bücherei nicht zu Mahngebühren kommen für Medien, die während der Schließung zur Rückgabe fällig werden. In Jugendmusikschule und Volkshochschule gilt aktuell der Anspruch, dass die gebuchten Leistungen nach dem 20. April nachgeholt werden. Deshalb findet auch keine Rückerstattung von Unterrichts- und Kursgebühren statt. Sollte die Schließung doch noch sehr viel länger dauern, werde von Seiten der Stadt auf diese neue Situation reagiert, teilt diese mit.

Gebühren für Sondernutzung: Bei der Sondernutzungserlaubnis zur gewerblichen Werbung oder gastronomischen Bestuhlung im öffentlichen Raum wird es eine Anpassung geben. Viele Gewerbetreibende haben diese Erlaubnis gebührenpflichtig beantragt, können aber aufgrund der derzeit gültigen Verordnungen auf unbestimmte Zeit keinen Nutzen daraus ziehen. Dies will die Stadt in jedem Fall berücksichtigen.

Fremdenverkehrsbeitrag: Für den Fremdenverkehrsbeitrag wird üblicherweise zum 1. Juli eine Vorauszahlung an die Stadt fällig. Diese Fälligkeit schiebt die Verwaltung für dieses Jahr nach hinten: auf den 1. Oktober.

Veranstaltungen: Bei Veranstaltern, die eine bereits genehmigte Veranstaltung absagen mussten oder noch müssen, verzichtet die Stadt auf die Verwaltungsgebühren. Ansprechpartner für Rückfragen ist das Gewerbeamt unter der Telefon-Durchwahl 07931 / 573218. Gleichzeit stellt auch das Kulturamt für erbrachte Leistungen für abgesagte Veranstaltungen keine Rechnung.

Auch Abbuchungen werden nicht vor diesem Datum eingezogen. Ein spezieller Antrag beim Steueramt ist nicht notwendig, die Umstellung erfolgt automatisch für alle Betroffenen.

Darüber hinaus unterstreiche sie noch einmal das Angebot von Beratungsleistungen durch die Verwaltung.

Bei allen Fragen rund um die Themen Mahnungen und Vollstreckungen ist das zuständige Sachgebiet unter der Telefonnummer 07931 / 57-2116 erreichbar.

Für alle Fragen rund um die Soforthilfen für Gewerbetreibende kann die Wirtschaftsförderung unter der Telefonnummer 07931 / 578005 oder 07931 / 57-8006 sowie unter der E-Mail-Adresse wirtschaft@bad-mergentheim.de kontaktiert werden. stv

