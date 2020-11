Bad Mergentheim.Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte den Radweg und Brückenpfeiler in der Straße „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim beschmiert. Der Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro wurde am Mittwoch festgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 / 54990 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020