Schmierer unterwegs

Bad Mergentheim.Eine Runde Nachhilfe in Sachen englischer Rechtschreibung und dem Strafgesetzbuch hätte ein bislang unbekannter Schmierer in Bad Mergentheim bitter nötig gehabt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war auf dem Abstellplatz der Verkehrsbetriebe Hohenlohe/Main-Tauber im Flürlesweg ein Bus „umgestaltet“ worden. Die Worte „Most Wantet Crew“ und weitere Kritzeleien waren mit schwarzem Permanent Marker auf dem Fahrzeug angebracht worden. Die Kosten für die Reinigung schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die den „Künstler“ beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 54990 mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim in Verbindung zu setzen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019