Schlosshof wird zum Großraum-Atelier

Es war ein großer Plan, und es wurde ein großes, ja, das längste Bild im Taubertal. Stolze 20 Meter Leinwand wurden im Schlosshof bemalt – und alle hatten Spaß dabei.

Bad Mergentheim. Jede Menge Pinsel, Acryl- und Dispersionsfarbe, dazu 20 Meter Leinwand, aufgespannt auf Holzrahmen und befestigt auf Bauzaun-Elementen: Das Szenario versprach Buntes. Für die Organisatoren dieses öffentlichen Mal-Ereignisses, den Verein „Junge Kultur.unARTig“, war es ein Wagnis, aber – das sei vorausgeschickt – vor allem ein Erfolg.

Bernds Schepermann verwies bei seiner Begrüßung auf die Idee der Aktion: „Wir wollen das größte Bild im Taubertal gestalten, und dazu wünschen wir uns möglichst viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Opas und Omas, Tanten und Onkel, die mitmalen.“ Malen könne, entgegen vieler Aussagen, „jeder. Und: Malen ist Medizin und tut gut!“.

Schepermann dankte neben den Aktiven des Vereins besonders Sandra Braun und Anna-Lena Muthig von der Firma Roto, die als Hauptsponsor diese Aktion ermöglicht habe. Und auch das Jugendhaus „Marabu“ und vier Vertreter des Jugendgemeinderates erwähnte Schepermann, denn diese würden die Kinderbetreuung organisieren – „in den Malpausen der Kinder oder für die Pause der Eltern, damit diese malen können“.

Schirmherr der Aktion war Oberbürgermeister Udo Glatthaar, und der Rathauschef fand die Aktion großartig. Auch der OB dankte den Vereinsmitgliedern und sprach von einem „interessanten Selbstversuch, denn er selbst sehe sich als „Nichtmalenkönnender“, der gleichwohl zusammen mit den Sponsoren-Vertreterinnen den ersten Pinselstrich wagen werde. Die „Junge Kultur.unArtig“ ebne jungen Menschen den Zugang zur Malerei und zur Kunst, „fördert Talent und Kreativität, die Freude an der Sache und schließlich die Persönlichkeitsbildung“, sagte der OB.

Kaum war der erste Pinselstrich getan, legten schon die ersten Maler los. Ob Kind oder Senior, es machte allen sichtlich Freude. Mitten drin war Franziska Eben von Racknitz, die Geschäftsführerin des Vereins „Junge Kultur.unARTig“, und auch ihre Mitstreiter waren vollauf beschäftigt. Kittel und Schürzen wurden verteilt, Pinsel gereinigt und Farbe in Schalen an die Künstler aller Altersgruppen verteilt . Doch niemals wurde kritisiert, was da auf der Leinwand entstand.

„Wir wollen die Leute einfach malen lassen. Und besonders die Kinder sollen einfach machen, ohne Hinweise, Korrekturen und Ermahnungen“, betonte Schepermann. Wer sich stärken wollte – die Hitze machte Durst, das Malen Hunger – bekam am Stand des Vereins Bratwurst, Wassermelonenstücke, Kuchen und Getränke. Und die Jugendgemeinderäte Niklas Ulshöfer, Robin Biere, Sebastian Herz und Bastian Frasch sowie Volker Schröder vom Jugendhaus „Marabu“ fanden viele „Spielwillige“.

Interessant war es, zu beobachten, was die jungen und alten Maler so alles auf die Leinwand brachten. Die Spanne reichte von avantgardistisch-abstrakt bis hin zum realistischen Bildnis – mithin war alles zu sehen, was das Malerherz erfreut. „Ich bin mit meiner Enkelin extra nach Bad Mergentheim gefahren, um mitzumalen“, sagte eine Wertheimerin. Und ein Senior aus Archshofen (er hatte sogar seine Pinsel und einige Werke mitgebracht) kam ebenfalls wegen der Aktion. „Ich hab’s in der Zeitung gelesen.“ Er malte eine typische Bad Mergentheimer Szene: Schäfer Gehrig mit seiner Herde an der Tauberwiese. „Mir macht’s einfach Spaß“, sagte er – und war sich darin mit vier Jungs im Alter von acht bis zehn einig. Die fanden es einfach „klasse“, mal richtig losmalen zu können.

Derweil erfreuten sich die ganz Kleinen an Kringeln, lachenden Sonnen, Vögeln und diversen Hasen – in einem Meeres-Szenario war sogar ein „Nessie“-Derivat zu entdecken. Und als sich die Malflächen zunehmend gefüllt hatten, nutzen viele kurzentschlossen die Leinwand-Rückseiten – auch dort wurde das Gemälde-Werk fortgesetzt. So waren es am Schluss dann deutlich mehr als 20 Meter, und das längste Bild im Taubertal wurde noch etwas länger als die geplante Länge.

Wer am Sonntag nicht vorbeikommen konnte, hat im Neuen Rathaus die Gelegenheit, das Werk zu betrachten.

„Eine Vernissage machen wir auch noch“, sagte Bernd Schepermann.

