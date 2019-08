Schild abgeschraubt und abgehauen

Bad Mergentheim.Ein bislang Unbekannter baute in der Nacht von Samstag, 24. August, auf Sonntag zwei Unfälle und flüchtete daraufhin.

Der Flüchtige war am Sonntag zwischen 24 Uhr und 7.45 Uhr mit einem weißen VW Passat Kombi auf der Hangstraße aus Richtung Buchener Straße kommend unterwegs.

Im Bereich der Einmündung beim Braunstall kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, einen Metallzaun und schließlich gegen ein Verkehrszeichen.

Dann fuhr mit seinem stark beschädigten Auto einfach in Richtung Wilhelm-Frank-Straße weiter. Weit kam der Unbekannte jedoch nicht, nach nur circa 100 Metern kam der Passat erneut nach links von der Fahrbahn ab. Danach legte dessen Fahrer offensichtlich den Rückwärtsgang ein, so dass sich der Pkw um 180 Grad drehte und auf der anderen Straßenseite in Schräglage in einer Böschung zu stehen kam. Anstatt nun die Polizei zu rufen, entschied sich der „Verunglückte“, die Kennzeichen seines VWs zu entfernen, das Auto zu verschließen und dieses total beschädigt zurückzulassen. Der Unfallverursacher richtete Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5 000 Euro an. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die die Irrfahrt des Flüchtigen beobachtet haben. Hinweise sollten an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 weitergegeben werden. pol

