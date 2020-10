Schäfer-Nachfahre zu Besuch

Bad Mergentheim.Anlässlich des Jahrestags zur Entdeckung der Heilquellen war das Böblinger Ehepaar Karin und Wolfgang Böhler erneut zu Besuch in der Kurstadt.

Der in Bad Mergentheim geborene Wolfgang Böhler ist ein direkter Nachfahre des Quellentdeckers. Seine Mutter, Maria Böhler, war noch eine geborene Gehrig. Sein Urururgroßvater Franz Gehrig weidete seine Schafherde am 13. Oktober 1826 an der Tauber beim heutigen Pavillon der Wilhelmsquelle und fand dort die erste der heute drei Bad Mergentheimer Trinkquellen. Dieses Ereignis war von enormer Bedeutung für die Stadt; im Jahre 1926 erhielt sie die Erlaubnis, den Zusatz „Bad“ zum Ortsnamen zu tragen. Dem Schäfer Franz Gehrig zu Ehren errichtete die Kurverwaltung in den 30er Jahren ein Denkmal im Kurpark. Mehrmals im Jahr verbringt das Ehepaar Böhler einige Tage in Bad Mergentheim. Kurdirektor Sven Dell bedankte sich für das Engagement und die gute Beziehungspflege zu Stadt- und Kurverwaltung. Wolfgang Böhler ist stolz auf seinen Urahn und freut sich, dass die Kurverwaltung das Andenken an Schäfer Gehrig stets hochhält. kv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020