Sanierung in vollem Gange

Bad Mergentheim.Die Erneuerung der Tauberbrücke im Kurpark ist in vollem Gange. Die notwendig gewordene Sanierung wird voraussichtlich noch bis Frühjahr 2020 andauern und solange ist keine direkte Verbindung zwischen dem Kurpark und der Innenstadt gegeben. Aufgrund der Baumaßnahmen sind zwangsläufig Umwege Richtung Schlosspark/Altstadt notwendig. Eine hinweisende Beschilderung ist für Fußgänger und Radfahrer in beide Richtungen aufgestellt, so dass die Wegeführung entsprechend über den Durchgang hinter dem Haus des Gastes und über das Tauberwehr im Äußeren Kurpark beziehungsweise über den Spielplatz im Schlosspark erfolgt. Oder man gelangt – wie der Autoverkehr – von der Lothar-Daiker-Straße ausgehend über die Theodor-Klotzbücher-Straße und die Wolfgangsbrücke in die Innenstadt. Die alte Brücke wird bis auf die Pfeiler abgebaut, die Pfeiler saniert und anschließend ein neuer Überbau in Holzbauweise errichtet. Die Kurverwaltung bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Behinderungen. kv

