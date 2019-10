Sanierung geht zu Ende

Bad Mergentheim.Die Sanierung des großen Tauberwehres geht ihrem Ende entgegen. Mit viel Fingerspitzengefühl des Kranführers wurde am Mittwoch die zweite Wehrklappe wieder zurück an ihren Einsatzort befördert. Zuvor war sie ausgebaut und in einem Spezialbetrieb in Brandenburg aufwendig sanniert worden. Nun folgen noch Montagearbeiten und der Probebetrieb. Verläuft alles wie vorgesehen, kann das Wehr schon in Kürze wieder ordnungsgemäß seine Bestimmung erfüllen. Bild: Hans-Peter Kuhnhäuser

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019