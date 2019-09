Salut mit Vorderladern

Bad Mergentheim.Ein letztes Mal in diesem Jahr marschiert das Historische Schützen-Corps aus Bad Mergentheim am Freitag, 4. Oktober vom Torwachhaus in der Mühlwehrstraße zum Deutschordensplatz vor das Schloss. Dort wird um 20.30 Uhr ein Historischer Wachaufzug mit oberamtlichen Bekanntmachungen, wie er so um 1830 stattgefunden haben könnte, aufgeführt.

Musikalisch wird der Hornistenzug des Corps die Zuschauer und Gaste mit historischen Märschen unterhalten.

Ehe die grün uniformierten Mannen dann in das Winterquartier einrücken, geben die Schützen einen Salut aus ihren historischen Vorderladern ab.

Die Aktiven des Historischen Schützen-Corps treffen sich in voller Uniform, mit Gewehr zum Salut und Instrument zum Spiel, zusammen mit den Bürgerfrauen bereits um 19.45 Uhr am Torwachhaus in der Mühlwehrstraße. ge

