Rutter-Werke auf dem Programm

Bad Mergentheim.Der Chor „Cappella Nova“ widmet dem aktuellen Preisträger für europäische Kirchenmusik, John Rutter, ein Konzert. „Er verfügt“, so heißt es in der Begründung, „über einen großen melodischen Erfindungsreichtum, setzt vielschichtige Harmonien und Rhythmen ein und schafft damit Kirchenmusik von suggestiver Kraft“. Das Konzert findet am Sonntag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche in Bad Mergentheim statt.

„Requiem“ im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Konzerts steht das 1985 komponierte „Requiem“, in der Fassung für Sopran-Solo, Kammerensemble und Chor. Dieses Werk wurde schon in den ersten sechs Monaten nach seiner Uraufführung zu einem sensationellen Erfolg, allein in den USA erlebte es über 500 Aufführungen. Es bezieht seine Inspiration unüberhörbar aus dem Requiem von Gabriel Fauré, wobei der lateinische Wortlaut durch englischsprachige Texte ergänzt wird.

Als eigenständiges Werk berühmt wurde der Satz „The Lord is my shepherd“, eine Vertonung des 23. Psalms für Oboe-Solo, Chor und Orgel.

Zwei Werke als Ergänzung

Das Requiem von John Rutter wird ergänzt durch zwei Werke für Chor und Orgel: „I will lift up mine eyes“ (Psalm 121) und „The Lord bless you and keep you“, das 2010 anlässlich des 60. Hochzeitstages von Queen Elizabeth II. und Prince Philip in der Westminster Abbey aufgeführt wurde. Den Schluss des Konzertes bilden die „Variations on an Easter Theme“ – Variationen über ein österliches Thema – für Orgel vierhändig.

Es singen und musizieren der Chor „Capella Nova“, Anna Nesyba (Sopran), Ruth Wentorf (Flöte), Christine Leipold (Oboe), Matthias Schick (Violoncello), Andreas Mildner (Harfe), Martin Amthor (Glockenspiel), Bernd Kremling (Pauken) und Ariane Metz (Orgel). Die Leitung des Konzertes hat Prof. Karl Rathgeber, der zusammen mit Ariane Metz auch das Orgelwerk spielen wird. ccn

