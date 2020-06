Rundtempel umgeben von acht Säulen

Mit dem Schellenhäuschen im Schlosspark beschäftigt sich die heutige Folge der neuen Serie des Bürgerforums „Stadtbild“.

Bad Mergentheim. Den aus Richtung Igersheim kommenden Besucher begrüßt am Stadteingang neben der Schlossgartenmauer ein eindrucksvolles Gebäude, das Chinesische Gartenhaus. Der Auftrag für das „Chinesische Haus“ wurde am 20. Juli 1802 in Auftrag gegeben, jedoch wurde es im Jahre 1804 fertiggestellt.

E. Raupp beschreibt: An der südöstlichen Grenze des Hofgartens auf einer leichten Anhöhe liegt der säulenumstandene Rundbau. Dieser eingeschossige Pavillon steht auf einer leicht über das Niveau des Gartens herausragenden, aus Steinquadern zusammengefügten kreisförmigen Platte. Um den Rundbau ist ein Kranz von acht, auf einfachen Steinbasen ruhenden, sich nach oben verjüngenden Holzsäulen gelegt. Auf dem Unterbau liegt ein weit vorspringendes gedrücktes zeltförmiges Dach, das mit einer runden, ebenfalls mit einem vorkragenden zeltförmigen Dach besetzten Laterne abgeschlossen wird.

Zwischen die vertikalen Streben sind weiß gestrichene Rahmen mit stark stilisierten, sich an chinesischen Ornamenten orientierende rechtwinklige Holzleisten gespannt. Blaugestrichene Holztafeln sollen zudem die Illusion von Glas erzeugen.

Ein weiteres Ornamentmotiv, ein aus ineinandergreifenden Kreisen mit Rauten zusammengesetztes Gitterband, taucht als umlaufendes Muster am oberen Abschluss der Säulen auf. Vergleichbare, wiederum stark stilisierte Ornamente sind auch an den Füllungen der Türen zu sehen. Die mit blaugestrichenen Brettern hinterlegten oberen Felder der Türen und die Fenster sind durch schmale weiße Verstrebungen in kleine rechteckige Felder geteilt. Die Spitze des Daches bildet ein sich nach oben verjüngender aus konzentrischen Kreisen bestehender Schellenbaum.

Weitere Glocken, weswegen der Pavillon auch „Schellenhäuschen“ genannt wird, sind nur noch an der Laterne vorhanden. An den Säulen des Unterbaus, an welchen ursprünglich auch Glocken vorgesehen waren, existieren nur noch die Halterungen. Die mit Schiefer gedeckten Dächer waren nach einer Bauaufnahme des Hofkammerrats Stahl mit roter und blauer Ölfarbe gestrichen (Blau als Farbe des Himmels und Rot als Symbol des Lebens).

Die Innenwände des Pavillons sind verputzt und mit farblich abgesetzten großflächigen Feldern zwischen Fenstern und Türen gegliedert. Das unter Drittel der Wand ist mit einer einfachen Holzvertäfelung versehen. Ein umlaufendes, profiliertes Band leitet von der Wand zur bemalten Spiegeldecke über. Diese Konstruktion entspricht gemäß dem Stahlschen Schnitt der Originalkonzeption, so dass die Laterne nicht den Zweck hatte, den Innenraum zu beleuchten, sondern lediglich zur Zierde diente.

Die Bemalung der Decke soll die Illusion einer den Blick in den Himmel freigebenden Glaskuppel erzeugen. Die „konstruktiven Teile“ der Decke sind mit feinen pflanzlichen und linearen Ornamenten verziert.

Mit den Symbolen und deren Bedeutungen hat sich Johannes Spellbrink beschäftigt. Acht Säulen, hier erscheint die kubische Zahl acht, die schon in vorchristlicher Zeit als heilig dargestellt wird. In China gilt die Acht als Glückszahl, so sind Autokennzeichen mit einer oder mehreren Achten besonders teuer. Die Türen und Fenster haben die Zeichen Shou und Bagua. Shou ist ein Wunschzeichen für ein langes Leben.

Raupp sieht diese stilgeschichtliche Einordnung: Bei der Betrachtung des Chinesischen Hauses in Mergentheim fällt auf, dass dieses, von den wenigen handgreiflichen Exotismen, wie Schellen und metallenem Dachaufsatz einmal abgesehen, eigentlich einen sehr unexotischen, ja, einen klassizistisch-nüchternen Eindruck macht. Die Form des Gebäudes, ein mit Säulen umstandener Rundtempel mit großem oktogonalen Tambour, ist sofort erfassbar und lässt alle Extravaganzen, wie sie bei so vielen anderen chinesischen Bauten in europäischen Gärten anzutreffen sind, vermissen. Dass sich im Innern des Chinesischen Häuschens klassizistisch anmutende Deckenmalereien finden, kann als Bestätigung der Einordnung desselben in den Chambers‘schen Chinoiserien-Stil angesehen werden, so der Autor dieses Artikels, Tillmann Zeller. Das Chinahäuschen gefiel auch Eduard Mörike. Er zeichnete es unter dem Datum 18. April 1846 in seinem Haushaltungsbuch ab. bfs

