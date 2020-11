Rund 250 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo

Bad Mergentheim.Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Bad Mergentheim: Der Ablauf der Kundgebung - u.a. mit dem bekannten Kritiker Dr. Bodo Schiffmann (Sinsheim) am Freitagmittag war unproblematisch und verlief ohne Zwischenfälle. Nach Schätzungen waren auf dem Volksfestplatz rund 250 Teilnehmer anwesend, viele kamen auch aus benachbarten Landkreisen. Schiffmann bezeichnete die Corona-Krise als behauptete Pandemie, den "größten Schwindel, der je an einer ahnungslosen Bevölkerung verübt wurde." Man wolle die Gesellschaft wieder "öffnen", "Maskenmandate" seien "völlig sinnlos". Die Zuhörer reagierten mit Bravo-Rufen und Applaus. Man gehöre nicht einer rechten Szene an, hielt der Redner fest, sondern stehe auf dem Boden der Demokratie. Allerdings werde sich das "Covid-19-Märchen" in Kürze selbst abschaffen; es sei machtpolitisch motiviert.

