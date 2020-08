Ruhepol und Kraftquelle zugleich

Trotz Corona herrschte großes Interesse am schon traditionellen „Morgenweg“ der ökumenischen Kurseelsorge.

Bad Mergentheim. Der „Morgenweg“ der Kurseelsorge durch den frühmorgendlich stillen Kurpark fand statt – trotz Corona. Die notwendigen Änderungen fanden Zustimmung bei den zahlreichen Besucherinnen.

Gelebte Ökumene ist längst Pflicht in der Bad Mergentheimer Kur- und Rehaklinik-Seelsorge, und gute Traditionen haben hier Bestand. So hat Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen im Sommer 2004 den „Morgenweg“ ins Leben gerufen und seitdem Jahr um Jahr zusammen mit den jeweiligen katholischen Kurseelsorgern sehr erfolgreich gestaltet.

Bis zu 20 Personen erlaubt

Erstmals dabei war ihre katholische Kollegin, Pastoralreferentin Sr. Kathrin Prenzel, Franziskanerin aus dem Kloster Sießen. Nein – dabei war sie eigentlich nicht, denn aufgrund der Vorgaben der Kurverwaltung mussten beide Theologinnen mit zeitlichem Abstand getrennt gehen und erlaubt waren auch nur kleine Gruppen von bis zu 20 Personen. Was sie inhaltlich zusammenband, war aber, beim Gang durch den Kurpark zu schweigen, auf kurze Impulse zu hören und so zu sich selbst und zu Gott zu finden.

Da wurde der feste Boden zum Gleichnis für den Lebensgrund, den Gott unverdient schenke. Der blühende Lavendel erinnerte die Frauen (denn während der ganzen Woche wagte sich nur ein einziger Mann in die Runde) an Genuss, Freude und heilende Kräfte.

Am Oktogon neben der Kurverwaltung wurde die Corona-Krise thematisiert und die beiden Seelsorgerinnen ermunterten zu Vertrauen und Hoffnung. Kerzenlicht vermittelte Ruhe und Geborgenheit, die neue Tauberbrücke lud ein zum immer neuen Brückenschlag zu Gott und Mitmensch und mit dem Segen am Kneippbecken bekamen die insgesamt 155 Besucherinnen ein Stück Stärkung für Tag und Woche mit auf den Weg. Die Stationen des Wegs waren bei beiden Gruppen gleich und doch setzte jede der beiden Seelsorgerinnen ihre eigenen Akzente. Wesentlich für Angelika Segl-Johannsen ist die „religiöse Erfahrung, die trägt und durchträgt“ (so formulierte sie einst in ihrer Antrittspredigt), beim Morgenweg auch vermittelt durch Atemübung und Hineinwachsen in die Natur. Franziskanische Frömmigkeit, wie sie Sr. Kathrin ausstrahlt, ermuntert zum neuen Sehen und zum Brückenbau und führt zur „Quelle, aus der ich für mein Leben schöpfen kann und mit der ich Kraft habe zu gehen“. Eigentlich schade, dass man nicht beide Morgenwege erleben und von beiden Sichtweisen profitieren konnte. Die Erfahrung der kleinen Gruppen war neu für die Teilnehmerinnen und wurde den Rückmeldungen nach als sehr angenehm empfunden. Auch die Konzentration auf das Grün des Kurparks – denn die Station in der Kapelle der Hufelandklinik war diesmal nicht möglich – kam gut an. Als vertraute Konstante blieb der Weg aus Dämmerung und Stille hinein in das Licht des Tages und der Sonne, ein Ruhepol am frühen Morgen und Kraftquell für Tag und Woche.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020