Ruftaxis als Alternative

Dainbach.Eine Informationsveranstaltung über Ruftaxis findet bei Kaffee und Kuchen am Dienstag, 8. Oktober um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Zum einen hat dies mit der zunehmend älteren und mobil bleibenden Bevölkerung zu tun, zum anderen ist die Nutzung des ÖPNV ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Die Landkreisverwaltung und die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) sehen deshalb einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darin, den Menschen die Angebote näher zu bringen.

Das Ruftaxi-Konzept im Main-Tauber-Kreis ist eine Ergänzung zum Linienverkehr. Die Taxis verkehren zwischen 8 und 22 Uhr.

Dieses Angebot steht den Bürgern im Main-Tauber-Kreis auch an Wochenenden, an Feiertagen sowie in den Schulferien zur Verfügung. Attraktiv ist das Ruftaxi auch dadurch, dass der gleiche günstige Tarif wie für den Linienbus gilt. Veranstalter ist die Ortsverwaltung Dainbach. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019