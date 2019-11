„Rückzug ist der falsche Schritt!“

Wir als Edelfinger Bürgerinnen und Bürger halten den kompletten Rückzug der Volksbank Main-Tauber – gerade in Zeiten offensichtlich zunehmender Zentralisierung – für den falschen Schritt!

Im Ortsteil Edelfingen sind in den nächsten Jahren durch den Zuzug vieler Neubürgern sowie den Neubau des Kindergartens und der Erweiterung der Grundschule steigende Einwohnerzahlen zu erwarten – und die Volksbank geht.

Eine Stärkung des „ländlichen Raumes“ darf sich nicht nur auf die Unter- und Mittelzentren beziehen. Die Volksbank macht mit diesem Schritt das vor, was in der Politik immer „denen in Stuttgart“ vorgeworfen wird – der ländliche Raum wird abgehängt.

Treten Sie ihren Mitgliedern mit dem Grundgedanken des Herr Raiffeisen entgegen –Für die Menschen, Näher am Kunden. Ihr jahrelanges Motto zur Stärkung des Volksbank-Gefühls nehmen wir hier gerne als Grundgedanken: Wir für Hier! Die in dem Schreiben an die Volksbank-Mitglieder genannten Alternativen stellen aus unserer Sicht keine „echten“ Alternativen dar.

So werden die Edelfinger Bürgerinnen und Bürger sicherlich nicht noch mehr zum Verkehrschaos in Bad Mergentheim beitragen wollen, indem sie in den Herrenwiesen oder aber in der Hauptfiliale ihre Bankgeschäfte erledigen!

Die kurzen Wege sind – auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels – für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ein wertvoller Beitrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Edelfingen lebt mit der Last der B 290, die direkt durch unseren Ort führt. Aber für einen Weiterbetrieb mit einem eingeschränkten Geschäftsbetrieb bringt diese Situation nun konkret auch einen Vorteil: nach neuesten Verkehrszählungen bewegen sich täglich zwischen 13 000 und 15 000 Fahrzeugeinheiten durch Edelfingen. Die hierdurch absolut verkehrsgünstige Lage einer Filiale mit Geldausgabeautomat sowie Kontoauszugsdrucker würde – bei richtiger und gewollter Bewerbung in den Medien – eine höhere Frequenz der Nutzung der Filiale und auch der Bankgeschäfte durchaus möglich machen.

Und das Fehlen einer entsprechenden Stelle zur Erledigung der Bankgeschäfte in Unterbalbach sowie in Löffelstelzen könnte durch diese verkehrsgünstige Lage auch kompensiert werden – eine Kundenverlagerung raus aus der vollen Stadt.

Wir als Edelfinger Interessengemeinschaft fordern sie auf, sich mit den Argumenten der Edelfinger Bürgerinnen und Bürger zum Erhalt einer Filiale – eventuell mit nochmals modifizierten Öffnungszeiten – und dem Erhalt des Geldausgabeautomaten mit Kontoauszugsdrucker öffentlich auseinanderzusetzen!

Wir sind für sachliche Argumente, welche die von uns vorgebrachten Bedenken relativieren, jederzeit offen.

Aber wir fordern ein, dass mit den Edelfinger Bürgerinnen und Bürgern wertschätzend umgegangen und daher im direkten Austausch gesprochen wird. Ein mehr oder minder persönliches Schreiben an die örtlichen Volksbank-Kunden, wonach aufgrund der Geschäftslage (z.B. Druck am Bankenmarkt, Online-Konkurrenz) kein anderer Entschluss als die Schließung der Filiale übrig bleibt, reicht aus unserer Sicht nicht aus.

Vielleicht gelingt es der Volksbank im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, die vorliegenden Sachargumente, welche eine Schließung sowie den kompletten Weggang aus Edelfingen alternativlos machen, zu den Menschen hier zu transportieren. Denn der Entschluss der Volksbank sorgt für große Unruhe und Unzufriedenheit.

Und am Ende ist der Weg zur Online-Bank nicht notwendigerweise der Weg zur hiesigen Volksbank!

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019