Rückblick auf erfolgreiches Sängerjahr

Edelfingen.Von einem guten und eher ruhigen Sängerjahr 2019 berichtete die Vorsitzende Karin Stephan bei der Hauptversammlung des „Gesangvereins 1857 Edelfingen“ im Sportheim des SV Edelfingen.

Nach der Totenehrung würdigte sie die „hervorragende Arbeit“ von Chorleiter Peter Ruppert, dem es perfekt gelinge, für jeden Anlass die richtige Mischung aus neuen und bekannten Liedern auszuwählen. Er verstehe es, sie mit dem Chor so einzustudieren, dass man sich gut vorbereitet fühle. Auch mit der Qualität des Gesangs könne man zufrieden sein – und mit anderen Chören könne man noch gut mithalten.

In der seit 20 Jahren bewährten Chorgemeinschaft mit dem „Liederkranz Althausen 1845“ habe man insgesamt acht Auftritte gehabt, dazu kämen noch zwei Auftritte des Projektchors „Just Together“.

In Apfelbach mitgemischt

Im März habe man das Frühjahrskonzert in Apfelbach mitgestaltet und sei beim Publikum gut angekommen. Im Oktober habe man das eigene Herbstkonzert in Althausen mit Gastchören, dem Projektchor und einer Abordnung von „Perform Yourstyle“ durchgeführt.

Kurz danach habe man beim Konzert in Wachbach unter der Leitung von Dr. Theo Eras gesungen und dafür viel Beifall und eine sehr gute Kritik in der Presse bekommen. Dazu seien noch die üblichen Auftritte zum Jahresende gekommen. Bedauerlich sei, so die Vorsitzende, dass sich die Musicalabteilung „Perform Your Style“ nach knapp zwei Jahren und einer für beide Seiten guten Zusammenarbeit schon wieder auflöse. Die Gruppe habe sich jetzt dem VfB Bad Mergentheim angeschlossen. Viel vor habe man im Jahr 2020. Beim Sportkreistag in Edelfingen am 6. März werde der Projektchor auftreten und am 29. März gestalte die Chorgemeinschaft mit dem Projektchor, zwei Klavierschülern und Susanne Kümmerer das Nachmittagskonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Das eigene Frühjahrskonzert finde am 3. Mai in Edelfingen statt. Weitere Auftritte gebe es in Werbach am 17. Oktober sowie bei Gottesdiensten und den üblichen Feiern zum Jahresende.

Im vergangenen Jahr hatte der Gesangverein Edelfingen 13 Aktive im Stammchor und 13 in der Musicalabteilung, dazu 42 passive Mitglieder. Dank gelte, so die Vorsitzende, den Sängern für den „überwiegend guten Probenbesuch“, den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Horst Mies dafür, dass er im Sportheim die Geselligkeit nach dem Singen möglich mache. In Vertretung von Schriftführerin Silke Gerloff präsentierte ihre Althäuser Kollegin Franziska Hopf farbig die musikalischen Auftritte und geselligen Veranstaltungen des Jahres 2019. Zufrieden mit seinem Chor und der hohen Beteiligung bei den Proben zeigte sich Chorleiter Peter Ruppert in seinem schriftlich übermittelten Grußwort. Etwas mehr Ruhe und Konzentration, so merkte er an, wären allerdings wünschenswert. Theo Eras und Susanne Kümmerer sprach der Dirigent seinen Dank für die musikalische Unterstützung aus. Für die Zukunft wünsche er sich eine Erweiterung des Repertoires, auch für das Singen auf dem Friedhof, und einige weitere Auftritte mit anderen Chören und Musikgruppen. „Ich bin voller Tatendrang“, sagte Ruppert und fügte an, dass der Termin für das Konzert in der Wandelhalle im Jahr 2021 schon stehe.

Sonntags-Frühkonzerte oder Auftritte in Kirchen solle man ebenfalls andenken. Intensiv müsse man sich auch um neue Sänger aus allen Generationen bemühen. Kassiererin Susanne Müller konnte eine solide Kassenlage des Gesamtvereins vorweisen, David Hurka, Kassier der Musicalabteilung, ergänzte. Eine „sauber und ordentlich geführte Kasse“ bescheinigte danach Kassenprüferin Dorothea Wolpert auch im Namen von Horst Mies der Hauptkassiererin. Alexa Hurka sprach dem Verein ihren Dank aus für die Aufnahme und Starthilfe in den letzten zwei Jahren. Der unerwartet große Aufschwung ihrer Abteilung lasse jetzt den Wechsel zu einem größeren Verein, wie es der VfB Bad Mergentheim sei, angezeigt erscheinen. Auf Vorschlag der stellvertretenden Ortsvorsteherin Kim Linsenmeyer beschloss die Versammlung einstimmig die Entlastung des Vorstands.

Bei den Wahlen zum Vorstand traten die langjährige Kassiererin Susanne Müller und Schriftführerin Silke Gerloff nicht mehr an und wurden von Karin Stephan verabschiedet. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Neu gewählt wurden Michael Müller als Kassierer und Kirsten Delle als Schriftführerin.

Dem neuen Vorstand gehören damit an: Vorsitzende Karin Stephan, stellvertretende Vorsitzende Susanne Müller, Kassierer Michael Müller, Schriftführerin Kirsten Delle, die Beiräte Renate Hammer, Michael Müller und Ernst-Rainer Frey sowie die Kassenprüfer Horst Mies und Dorothea Wolpert. peka

