Rollläden von Firma beschmiert

Bad Mergentheim.Unbekannte Täter haben die Fensterrollläden einer Firma in Bad Mergentheim beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Mitarbeiter einer Firma in der Max-Eyth-Straße am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, Graffitis an den heruntergelassenen Rollläden.

Mit schwarzer Farbe

Die Täter sprühten in den vergangenen Tagen mit schwarzer Farbe einen Schriftzug gegen die Rollos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am vergangenen Wochenende eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder die Tat beobachten konnten.

Hinweisgeber sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 / 54990 melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.05.2020