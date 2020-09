Roller taucht in der Tauber auf

Bad Mergentheim.Auf einen motorisierten Roller hatte es offenbar ein Unbekannter zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 14.15 Uhr, in Bad Mergentheim abgesehen. Der Täter entwendete das auf einem Parkplatz neben einem Wohngebäude in der Straße „Mittlerer Graben“ abgestellte Fahrzeug und machte sich aus dem Staub. Nachdem sich der Dieb mit seiner Beute ausgetobt hatte, ließ er diese vermutlich in der Tauber „verschwinden“. Am Mittwochnachmittag fanden Zeugen den Roller in der Schleuse der Tauber auf Höhe des Verkehrsübungsplatzes in Bad Mergentheim.

Zeugen, denen verdächtige Personen an der Tauber aufgefallen sind, können sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931/54990 in Verbindung zu setzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.09.2020