Ritter, Burgen, Schlösser

Bad Mergentheim/gamburg.Ein kreatives Wochenende kann man am Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, auf der Gamburg ob der Tauber und im Deutschordensschloss erleben. Thema dieses für Anfänger wie Fortgeschrittene geeigneten Kombikurses ist die Welt der Ritter, Burgen und Schlösser.

Im Fokus stehen die zahlreichen malerischen Motive des mediterran anmutenden Burghofs und des außergewöhnlichen barocken Burgparks der Gamburg sowie die zahlreichen Details des Schlossgeländes und des schönen Schlossparks in Bad Mergentheim.

Auch historische Repliken stehen als Vorlage und Anregung zur Verfügung. Die Teilnehmer werden individuell in ihrer gewünschten Mal- beziehungsweise Zeichentechnik unterwiesen – sei es Öl, Gouache, Aquarell, Feder, Kohle, Kreide, Bleistift oder Buntstift. Neben einem gewissen Urlaubsgefühl in einer besonderen Umgebung soll in kollegialer Atmosphäre gleichzeitig das solide künstlerische Handwerk vermittelt werden.

Dazu werden Erklärungen zur Farben- beziehungsweise Formenlehre, Tonalität, Komposition, Perspektive, Ästhetik und weiteren Teilen der Kunsttheorie sowie zur Kunstgeschichte gegeben, welche für diese Kurse charakteristisch sind. Dabei bleiben diese immer zugleich lehrreich und entspannend.

Der Kursleiter und Illustrator Goswin von Mallinckrodt studierte Malerei und Kunstgeschichte in Mailand und Florenz sowie beim englischen Künstler David Mynett. Seit 2007 bietet er regelmäßig die Kurse der „Kunstschule Gamburg“ nach dem Vorbild der populären britischen „Painting Holidays“ an. Seit 2013 finden diese auch in Kooperation mit der „Bronnbacher Akademie“ des Klosters Bronnbach statt. Unter dem Motto „Gemeinsam 800 Jahre“ bieten die Gamburg und das Deutschordensmuseum nun also auch den Kombi-Kurs „Ritter-Figuren“ als Teil ihrer gemeinsamen Jubiläumsveranstaltungen an. So bietet sich Interessenten die Möglichkeit zum kreativen Arbeiten in zwei der schönsten Sehenswürdigkeiten Tauberfrankens. Der Kurs selbst beginnt an beiden Tagen um 9 Uhr und klingt am späten Nachmittag gegen 18 Uhr aus. Interessenten können sich unter Telefon 09348 / 605 oder E-Mail mail@burg-gamburg.de anmelden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019