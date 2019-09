Riesenbovist in Apfelbach gefunden

Apfelbach.Da staunten die beiden Apfelbacher Schwestern Michele und Madleine nicht schlecht, als sie auf einer Streuobstwiese ihres Opas Brand etwas riesiges Weißes entdeckt hatten. Der Opa wusste natürlich gleich Bescheid, was seine Enkelinnen da gefunden hatten: einen Riesenbovist – ein Pilz, der auf den ersten Blick einem Kürbis ähnelt. Der Bovist, ein Pilz aus der Champignonverwandtschaft ist teilweise essbar, er kommt in verschiedenen Arten und Formen vor. In der Kugelform erreichte die Größen von Äpfeln bis hin zu Kürbissen (Riesenbovist). Dieses Prachtexemplar brachte nicht nur stolze 4,5 Kilogramm auf die Waage, er erreichte auch einen Durchmesser von 35 bis 40 Zentimeter. Der Riese dürfte nicht mehr essbar sein, doch der Kleine könnte für einige Bovist-Schnitzel reichen. habe/Bild: B. Hellstern

