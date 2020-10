Richtiges Verhalten ist einfach

Bad Mergentheim.„Wir haben bereits seit Mitte letzter Woche in den besonders belebten Innenstadt-Bereichen signal-gelbe Plakate mit den Hinweisen ,Auf Abstand achten’, ,Maske tragen’ und ,Menschenansammlungen vermeiden’ aufgehängt. Damit hat unser Koordinationsstab Corona auf das dynamische Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis reagiert“, erklärte Carsten Müller, Pressesprecher der Stadt Bad Mergentheim auf FN-Anfrage.

Die 15 Plakate sollen laut Müller Bürger und Gäste für die Themen Gesundheitsschutz und Hygiene-Regeln sensibilisieren. Zusätzlich sei in jedem der 13 Teilorte Bad Mergentheims ein solches Plakat aufgehängt worden. „Flankierend haben wir nach Erlass der Allgemeinverfügung des Kreises inzwischen noch kleinere Signets zur Maskenpflicht in den Fußgängerbereichen der zentralen Innenstadt angebracht“, verdeutlicht der Pressesprecher. Diese sollen vor Ort noch einmal verdeutlichen, wo nach der Allgemeinverfügung nun die ständige Maskenpflicht gilt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind zudem in der Fußgängerzone unterwegs und erinnern an die Maskenpflicht. borg

